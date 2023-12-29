Механіка чи автомат: названі головні переваги МКПП

Експерти назвали основні переваги механіки над автоматичною коробкою передач
Суперечки про переваги механічної коробки передач над автоматичною та навпаки, тривають давно. Прихильники МКПП виділяють шість основних плюсів своєї улюбленої трансмісії.
Про це написав MMR.
Паливна ефективність
У руках вправного водія, який використовує правильний стиль їзди, МКПП може допомогти досягнути низького рівня витрати палива.
Витрати енергії двигуна
Чим слабший мотор, тим більше енергії витрачається на роботу АКПП — у деяких випадках до 25% потужності двигуна.
Додаткові можливості
Якщо розрядився акумулятор, авто з механікою можна завести, скочуючи з невеликого ухилу з увімкненою передачею. З АКПП так не вийде.
Транспортування
Якщо автомобіля з МКПП зламався його можна відбуксувати, не витрачаючи зайві кошти на виклик евакуатора. Тривале буксирування на тросі для машин з АКПП заборонено.
Технічне обслуговування
Механічна коробка передач обслуговується дешевше. Наприклад, автомат потребує більшої кількості трансмісійної рідини.
Вартість ремонту
Для автомобілів з великим пробігом вартість ремонту механіки суттєво менша у порівнянні з відновленням автоматичної коробки передач.
Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.
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