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Експерти назвали основні переваги механіки над автоматичною коробкою передач

29 грудня 2023 19:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Механіка чи автомат: названі головні переваги МКПП
Механіка або автомат? Ця дискусія розпочалася з моменту появи першої АКПП. Фото: importyourcar.ng
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Суперечки про переваги механічної коробки передач над автоматичною та навпаки, тривають давно. Прихильники МКПП виділяють шість основних плюсів своєї улюбленої трансмісії.

Про це написав MMR.

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Паливна ефективність

У руках вправного водія, який використовує правильний стиль їзди, МКПП може допомогти досягнути низького рівня витрати палива.

Витрати енергії двигуна

Чим слабший мотор, тим більше енергії витрачається на роботу АКПП — у деяких випадках до 25% потужності двигуна.

Додаткові можливості

Якщо розрядився акумулятор, авто з механікою можна завести, скочуючи з невеликого ухилу з увімкненою передачею. З АКПП так не вийде.

Транспортування

Якщо автомобіля з МКПП зламався його можна відбуксувати, не витрачаючи зайві кошти на виклик евакуатора. Тривале буксирування на тросі для машин з АКПП заборонено.

Технічне обслуговування

Механічна коробка передач обслуговується дешевше. Наприклад, автомат потребує більшої кількості трансмісійної рідини.

Вартість ремонту

Для автомобілів з великим пробігом вартість ремонту механіки суттєво менша у порівнянні з відновленням автоматичної коробки передач.

Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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