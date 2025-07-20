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Главная Авто Таинственный режим L на коробке-автомате в авто — для чего он

Таинственный режим L на коробке-автомате в авто — для чего он

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 14:22
Для чего малоизвестный режим L на автоматической коробке передач в авто
Режим L. Фото: gezmotors.ge

Самыми распространенными режимами автоматической трансмиссии являются P (парковка), R (движение назад), N (нейтраль) и D (движение вперед). Режим L для многих остается загадочным, хотя он может спасти водителей в сложных ситуациях.

Об этом написал Autogid.

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Что такое режим L

L расшифровывается как Low — "низкая передача". В этом режиме автоматическая коробка держит первую или вторую передачу, не переключаясь выше. Это полезный инструмент для определенных условий, где обычный режим Drive может быть бессильным.

Главным преимуществом L является повышенный крутящий момент, который особенно нужен при буксировке прицепа, выезде из грязи или подъеме по крутому склону с грузом в багажнике. Машина движется медленнее, но тянет увереннее именно благодаря работе на низших передачах.

Еще одной полезной функцией L является помощь при спуске с горы или при движении на скользком покрытии. В режиме Low коробка удерживает передачу, позволяющую тормозить двигателем. Это уменьшает нагрузку на тормозную систему и повышает контроль над автомобилем, особенно на льду или в дождь.

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Какие существуют ограничения

Во время заезда на бордюр, разворотов на парковке, движения по глубокому снегу или сложной местности режим L сильно поможет. Поэтому не стоит игнорировать эту функцию, ведь она создана для ситуаций, где нужна дополнительная тяга и стабильность движения.

Впрочем, злоупотреблять этим режимом не стоит. Работа двигателя на повышенных оборотах ведет к большему расходу топлива и ускоренному износу деталей. Режим L следует рассматривать как экстренную помощь. Он эффективен, когда используется только по назначению.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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