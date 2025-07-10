Типові проблеми вживаних кросоверів Honda HR-V

2023 Honda HR-V Фото: edmunds.com

Доступність, дизайн та продумана ергономіка роблять компактний кросовер Honda HR-V привабливим для багатьох водіїв. Втім, не всі в автомобілі заслуговують на похвалу, адже попри досягнення HR-V, має низку недоліків.

Про це повідомив Slash Gear.

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Розбиті вікна

Завдяки Honda HR-V багато водіїв познайомилися з явищем "самознищення скла". Повідомлялося про випадкові розбиття вікон за різних умов, але без будь-якої відомої причини.

Велика кількість водіїв скаржилися на трощення вікон — від лобового до бічних, й найчастіше заднього — під час руху містом та магістралями. Найбільше скарг має HR-V 2023 року випуску, але це траплялося й з іншими моделями різних років, хоча й не у такій кількості.

Представники Honda пояснили, що виробничий дефект може призвести до утворення гарячої точки на склі, яка й призводить до розбиття вікон.

Втрата потужності

Водії повідомляли, що модель 2023 року часто глухла під час руху автострадою. Деякі власники HR-V 2022 року також скаржилися, що їхні транспортні засоби незрозумілим чином зупинилися.

Панель приладів

Власники HR-V 2016 року скаржилися на раптом незрозумілі символи на панелі приладів. Водії HR-V 2022 року повідомляли, що всі попереджувальні індикатори датчиків загоряються одночасно, причому індикатор палива активувався, коли бензобак був повний.

Кнопка запуску

У власників моделей 2016-2018 років не працювала кнопка запуску двигуна. У 2020 році Honda навіть випустила сервісний бюлетень, який повідомляв споживачів про продовження гарантії на систему безключового запуску.

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Залипання керма

Водії автомобілів HR-V 2023-2024 років повідомляли, що кермо не реагує або чинить опір під час спроби поворотів. Honda навіть опублікувала попередження щодо проблеми з кермом моделей 2023 та 2024 років випуску в усіх комплектаціях.

Збій дисплея камери

Для власників авто 2019-2022 років поширена несправність дисплея камери заднього виду. Honda пояснила, що схема живлення була розроблена неправильно, тому, коли двигун запускається, дисплей не завантажується належним чином. Хоча камера може працювати нормально. Оновлення програмного забезпечення обіцяє розвʼязати проблему.

Система запобігання зіткненню

Багато моделей Honda оснащені технологією Honda Sensing, яка має на меті зробити водіння безпечнішим. Водії HR-V 2019 року повідомляли про проблеми з функцією запобігання лобовим зіткненням у своїх автомобілях. Для деяких водіїв з'являлися неправильні сповіщення, коли насправді небезпеки не було. Для інших попереджувальні лампи взагалі не працювали.

Спотворене зображення

Водії HR-V 2018 року скаржилися, що зображення з камер заднього виду спотворюється за різних погодних умов. Під час дощу вода, що накопичується на об'єктиві камери, може зробити зображення на екрані розмитим або затемненим. А коли волога потрапляє у корпус камери, проблеми тривають ще довго після закінчення дощу. Також деякі споживачі зазначають, що камери заднього дуже погано працюють вночі.

Задні ліхтарі

Задні ліхтарі погано справляються з вологими умовами — в них накопичується вода. Найчастіше на це скаржилися водії моделі 2016 року

Подушки безпеки

У модельних роках 2016 та 2019 водії повідомляли про два типи проблем із подушками безпеки. Одна з них — подушка не спрацьовувала під час серйозних аварій. Друга — несправності індикаторів подушок безпеки.

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