Типичные проблемы подержанных кроссоверов Honda HR-V

2023 Honda HR-V Фото: edmunds.com

Доступность, дизайн и продуманная эргономика делают компактный кроссовер Honda HR-V привлекательным для многих водителей. Впрочем, не все в автомобиле заслуживают похвалы, ведь несмотря на достижения HR-V, имеет ряд недостатков.

Об этом сообщил Slash Gear.

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Разбитые окна

Благодаря Honda HR-V многие водители познакомились с явлением "самоуничтожения стекла". Сообщалось о случайных разбитиях окон при различных условиях, но без какой-либо известной причины.

Большое количество водителей жаловались на крушение окон — от лобового до боковых, и чаще всего заднего — при движении по городу и магистралям. Больше всего жалоб имеет HR-V 2023 года выпуска, но это случалось и с другими моделями разных лет, хотя и не в таком количестве.

Представители Honda объяснили, что производственный дефект может привести к образованию горячей точки на стекле, которая и приводит к разбитию окон.

Потеря мощности

Водители сообщали, что модель 2023 года часто глохла при движении по автостраде. Некоторые владельцы HR-V 2022 года также жаловались, что их транспортные средства непонятным образом остановились.

Панель приборов

Владельцы HR-V 2016 года жаловались на вдруг непонятные символы на панели приборов. Водители HR-V 2022 года сообщали, что все предупреждающие индикаторы датчиков загораются одновременно, причем индикатор топлива активировался, когда бензобак был полон.

Кнопка запуска

У владельцев моделей 2016-2018 годов не работала кнопка запуска двигателя. В 2020 году Honda даже выпустила сервисный бюллетень, который уведомлял потребителей о продлении гарантии на систему бесключевого запуска.

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Залипание руля

Водители автомобилей HR-V 2023-2024 годов сообщали, что руль не реагирует или сопротивляется при попытке поворотов. Honda даже опубликовала предупреждение о проблеме с рулем моделей 2023 и 2024 годов выпуска во всех комплектациях.

Сбой дисплея камеры

Для владельцев авто 2019-2022 годов распространена неисправность дисплея камеры заднего вида. Honda объяснила, что схема питания была разработана неправильно поэтому когда двигатель запускается, дисплей не загружается должным образом. Хотя камера может работать нормально. Обновление программного обеспечения обещает решить проблему.

Система предотвращения столкновения

Многие модели Honda оснащены технологией Honda Sensing, которая призвана сделать вождение более безопасным. Водители HR-V 2019 года сообщали о проблемах с функцией предотвращения лобовых столкновений в своих автомобилях. Для некоторых водителей появлялись неправильные оповещения, когда на самом деле опасности не было. Для других предупредительные лампы вообще не работали.

Искаженное изображение

Водители HR-V 2018 года жаловались, что изображение с камер заднего вида искажается при различных погодных условиях. Во время дождя вода, скапливающаяся на объективе камеры, может сделать изображение на экране размытым или затемненным. А когда влага попадает в корпус камеры, проблемы продолжаются еще долго после окончания дождя. Также некоторые потребители отмечают, что камеры заднего очень плохо работают ночью.

Задние фонари

Задние фонари плохо справляются с влажными условиями — в них скапливается вода. Чаще всего на это жаловались водители модели 2016 года.

Подушки безопасности

В модельных годах 2016 и 2019 водители сообщали о двух типах проблем с подушками безопасности. Одна из них — подушка не срабатывала во время серьезных аварий. Вторая — неисправности индикаторов подушек безопасности.

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