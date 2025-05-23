Подержанный кроссовер Honda Pilot — стоит ли купить

2015 Honda Pilot Фото: edmunds.com

Японский автопроизводитель Honda выпустил полноразмерный кроссовер Pilot в 2003 году для конкуренции с такими моделями, как Ford Explorer. Он предлагает семейный дизайн с акцентом на функциональности, но надежный ли это автомобиль, который стоит своих денег?

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Отзывы владельцев

Один из автомобилистов рассказал, что после более 350 000 км на своем Pilot 2008 года он приобрел на замену другой с пробегом 210 000 км. В целом при просмотре отзывов об этом кроссовере вырисовывается закономерность: многие владельцы приобрели более одной версии Pilot.

Еще один водитель написал на Edmunds: "Моему Pilot уже 12 лет и 250 000 км пробега. Автомобиль был самым надежным транспортным средством, которое я когда-либо имел".

А на Cars.com владелец заявил: "Сейчас у меня на Pilot Tour 2020 года с пробегом 175 000 км. Моим предыдущим автомобилем был Honda Pilot 2012 года, на котором я проехал более 300 000 км без проблем".

На Kelly Blue Book Honda Pilot 2015 года имеет 85% рекомендаций от потребителей, а общий балл надежности составляет 4,7 из 5.

Что следует помнить

Хотя Honda Pilot небезосновательно имеет внушительную базу преданных поклонников, автомобиль не идеален. Например, Pilot 2003 года получил наибольшее количество нареканий клиентов из-за шумов из гидротрансформатора, проблем с зажиганием и полного отказа трансмиссии.

Модель 2016 года также вызвала разочарование у водителей из-за неисправности системы автоматического "старт/стоп", заикании трансмиссии и необходимости замены топливных форсунок.

Один владелец Pilot 2016 года на Car Complaints возмущался: "На пробеге 130 000 км, по данным дилерского центра, индикатор проверки двигателя указывает на необходимость замены топливных форсунок, что стоит более 1700 долларов! Это, мягко говоря, безумно".

Ранее эксперты назвали лучшие и худшие подержанные автомобили Honda на вторичном авторынке.