Вживаний кросовер Honda Pilot — чи варто купити

2015 Honda Pilot Фото: edmunds.com

Японський автовиробник Honda випустив повнорозмірний кросовер Pilot у 2003 році для конкуренції з такими моделями, як Ford Explorer. Він пропонує сімейний дизайн з акцентом на функціональності, але чи це надійний автомобіль, вартий своїх грошей?

Про це написав Slash Gear.

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Відгуки власників

Один з автомобілістів розповів, що після понад 350 000 км на своєму Pilot 2008 року він придбав на заміну інший з пробігом 210 000 км. Загалом при перегляді відгуків про цей кросовер вимальовується закономірність: багато власників придбали більше однієї версії Pilot.

Ще один водій написав на Edmunds: "Моєму Pilot вже 12 років та 250 000 км пробігу. Автомобіль був найнадійнішим транспортним засобом, який я коли-небудь мав".

А на Cars.com власник заявив: "Зараз у мене на Pilot Tour 2020 року з пробігом 175 000 км. Моїм попереднім автомобілем був Honda Pilot 2012 року, на якому я проїхав понад 300 000 км без проблем".

На Kelly Blue Book Honda Pilot 2015 року має 85% рекомендацій від споживачів, а загальний бал надійності становить 4,7 з 5.

Що слід пам’ятати

Хоча Honda Pilot небезпідставно має значну базу відданих шанувальників, автомобіль не ідеальний. Наприклад, Pilot 2003 року отримав найбільшу кількість нарікань клієнтів через шуми з гідротрансформатора, проблеми з запалюванням та повну відмову трансмісії.

Модель 2016 року також викликала розчарування у водіїв через несправність системи автоматичного "старт/стоп", заїкання трансмісії та необхідність заміни паливних форсунок.

Один власник Pilot 2016 року на Car Complaints обурювався: "На пробігу 130 000 км, за даними дилерського центру, індикатор перевірки двигуна вказує на необхідність заміни паливних форсунок, що коштує понад 1700 доларів! Це, м’яко кажучи, безумно".

Раніше експерти назвали найкращі та найгірші вживані автомобілі Honda на вторинному авторинку.