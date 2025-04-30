Подержанный кроссовер Honda CR-V: стоит ли купить

2014 Honda CR-V. Фото: driving.ca

В Украине продавали Honda CR-V, собранные в Великобритании с мотором 2.0 и США с двигателем 2.4 — эти машины отличаются высокой надежностью и комфортом. Впрочем, они имеют и некоторые недостатки: откровенно городское назначение полного привода, а также дорогие запчасти, обслуживание и ремонт.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Двигатели

Официально поставляли только авто с бензиновыми атмосферными двигателями. Созданный в 2006 году двухлитровый R20A на 150 л.с. — один из лучших в мире моторов своего времени по всем параметрам, от экономичности до надежности. Недуги зависят от качества масла и топлива. Плохой бензин убивает нейтрализатор и кислородные датчики.

Двигатель 2.4 K24 на 188-190 л.с. применяли в двух модификациях. Он более подвержен повышенному расходу масла с возрастом и залеганию колец, но также будет работать без серьезных проблем 300 000-350 000 км.

У обоих моторов цепной привод ГРМ служит до 150 000 км, хотя натяжитель придется менять раньше. Гидрокомпенсаторов нет, процедура регулировки зазоров несложная и предписана каждые 40 000-45 000 км. Индикация низкого уровня масла отсутствует, поэтому необходим регулярный контроль вручную.

Коробки передач

Шестиступенчатая механика доступна только в сочетании с двигателем 2.0. Эта МКПП надежная и служит до 250 000 км.

Пятиступенчатый гидроавтомат с малым рабочим давлением и надежной масляной помпой тоже не вызывал никаких нареканий на пробеге 300 000-350 000 км. Говорят, что менять масло не нужно до 200 000 км, но механики не советуют так рисковать.

Вариатор, которым после рестайлинга 2014 года заменили автомат на версиях 2.4, выдерживает 200 000 км, но проявления износа могут начаться на отметке около 100 000 км.

Другие особенности Honda CR-V

Машина получила багажник почти на 600 л — один из самых больших в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Система полного привода предназначена для помощи на скользких, но ровных покрытиях — она не выдержит даже легкого бездорожья.

Если не считать стойки и втулки стабилизатора, ходовая требует вмешательства обычно после 100 000 км. Сказывается износ сайлентблоков, амортизаторов, задних ступичных подшипников и проседание задних пружин.

Стук в рулевой рейке нередко сообщает о загрязненной направляющей втулке, обычно рейка ходит 100 000-120 000 км.

Внезапное прекращение подачи омывающей жидкости часто связано с засорением фильтров тракта.

Существует разница в комплектациях американской и европейской — последняя богаче по салону и оснащению, но менее шустро едет.

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