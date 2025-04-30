Вживаний кросовер Honda CR-V: чи варто купити

2014 Honda CR-V. Фото: driving.ca

В Україні продавали Honda CR-V, зібрані у Великій Британії з мотором 2.0 та США з двигуном 2.4 — ці машини відрізняються високою надійністю та комфортом. Втім, вони мають й деякі недоліки: відверто міське призначення повного приводу, а також дорогі запчастини, обслуговування та ремонт.

Про це написала "Україна за кермом".

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Двигуни

Офіційно постачали лише авто з бензиновими атмосферними двигунами. Створений у 2006 році дволітровий R20A на 150 к.с. — один з кращих у світі моторів свого часу за всім параметрами, від економічності до надійності. Недуги залежать від якості оливи та палива. Поганий бензин вбиває нейтралізатор та кисневі датчики.

Двигун 2.4 K24 на 188-190 к.с. застосовували у двох модифікаціях. Він більш схильний до підвищеної витрати оливи з віком та залягання кілець, але також буде працювати без серйозних проблем 300 000-350 000 км.

В обох моторів ланцюговий привід ГРМ служить до 150 000 км, хоча натягувач доведеться міняти раніше. Гідрокомпенсаторів немає, процедура регулювання зазорів нескладна й приписана кожні 40 000-45 000 км. Індикація низького рівня оливи відсутня, тому необхідний регулярний контроль вручну.

Коробки передач

Шестиступенева механіка доступна лише у поєднанні з двигуном 2.0. Ця МКПП надійна та служить до 250 000 км.

П’ятиступеневий гідроавтомат з малим робочим тиском та надійною оливною помпою теж не викликав жодних нарікань на пробігу 300 000-350 000 км. Говорять, що міняти оливу не потрібно до 200 000 км, але механіки не радять так ризикувати.

Варіатор, яким після рестайлінгу 2014 року замінили автомат на версіях 2.4, витримує 200 000 км, але прояви зносу можуть початися на позначці близько 100 000 км.

Інші особливості Honda CR-V

Машина отримала багажник майже на 600 л — один із найбільших у сегменті середньорозмірних кросоверів.

Система повного приводу призначена для допомоги на слизьких, але рівних покриттях — вона не витримає навіть легкого бездоріжжя.

Якщо не рахувати стійки та втулки стабілізатора, ходова вимагає втручання зазвичай після 100 000 км. Дається взнаки знос сайлентблоків, амортизаторів, задніх ступичних підшипників та просідання задніх пружин.

Стук у рульовій рейці нерідко повідомляє про забруднену напрямну втулку, зазвичай рейка ходить 100 000-120 000 км.

Раптове припинення подачі омивної рідини часто пов’язане із засміченням фільтрів тракту.

Існує різниця в комплектаціях американської та європейської — остання багатша по салону та оснащенню, але менш спритно їде.

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