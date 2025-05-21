Подержанные Honda Civic или Toyota Auris: какое авто стоит купить

Toyota Auris против Honda Civic. Фото: se.pl

Какая из машин будет лучше как семейный автомобиль — Honda Civic восьмого поколения или Toyota Auris первого. Какая из моделей вызовет меньше проблем с эксплуатацией, и какой двигатель выбрать, чтобы потом не жалеть долгими грустными вечерами в СТО.

Об этом написал Interia.

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Двигатели

Происходит сравнение версий с кузовом хэтчбек. Ведь Auris предлагался только как хэтчбек, так как седан продавался под названием Corolla. У Civic вместе с седаном есть выбор между 3- и 5-дверным хэтчами.

Не стоит брать авто с дизельными двигателями. У Honda 2.2 i-CTDi удачный, но из-за своего возраста и большого пробега может потребовать значительных инвестиций. В Auris не рекомендуются дизельные двигатели 2.0 и 2.2 (особенно в автомобилях до рестайлинга). С 1.4 D-4D следует быть осторожным, потому что в целом это хороший выбор, но трудно найти автомобиль с ним без огромного пробега.

Для Civic рекомендуется бензиновый агрегат 1.8 мощностью 140 л.с. — очень выносливый двигатель из семейства R. Он обеспечивает приемлемый расход топлива — около 7 литров на 100 км и хорошие характеристики (разгон до 100 км за 8,9 с), плюс он создает очень мало проблем с эксплуатацией.

В Auris оптимальным выбором является гибрид (система Prius). К сожалению, его выпускали всего два года (2010-2012), и трудно найти хорошо сохранившиеся экземпляры. Можно попробовать агрегат серии 1.4 ZZ мощностью 97 л.с., но его производительность довольно слабая.

Также можно выбрать двигатели 1.6 Valvematic мощностью 132 л.с. или 1.8 Valvematic на 147 л.с. Первый разгоняется до 100 км/ч за 10 с, второй за 9,5 с. Расход топлива обычно составляет в среднем около 7,5 л на 100 км для мотора меньшего объема. Впрочем, версию 1.8 сложно найти на вторичном рынке.

Другие сравнения

Стоит проверить кузов Civic и шасси на предмет ржавчины. Такие же проблемы могут быть и у Auris. Но у Toyota коррозия случается не так часто, как в случае с Honda.

Civic имеет более прямое рулевое управление, а его двигатель любит высокие обороты. Также он имеет довольно жесткую подвеску. В свою очередь Auris дает больше комфорта и утилитарного подхода.

Honda имеет немного больше места для пассажиров задних сидений. При этом багажник Auris получил вместимость 354-1335 литров, тогда как Civic может вместить рекордные 456-1352 литра.

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