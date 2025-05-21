Вживані Honda Civic чи Toyota Auris: яке авто варто купити

Toyota Auris проти Honda Civic. Фото: se.pl

Яка з машин буде кращою як сімейний автомобіль — Honda Civic восьмого покоління чи Toyota Auris першого. Яка з моделей спричинить менше проблем з експлуатацією та який двигун обрати, щоб потім не шкодувати довгими сумними вечорами в СТО.

Про це написав Interia.

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Двигуни

Відбувається порівняння версій з кузовом хетчбек. Адже Auris пропонувався лише як хетчбек, позаяк седан продавався під назвою Corolla. У Civic разом з седаном є вибір між 3- та 5-дверним хетчами.

Не варто брати авто з дизельними двигунами. У Honda 2.2 i-CTDi вдалий, але через свій вік та великий пробіг може вимагати значних інвестицій. У Auris не рекомендуються дизельні двигуни 2.0 та 2.2 (особливо в автомобілях до рестайлінгу). З 1.4 D-4D слід бути обережним, бо загалом це хороший вибір, але важко знайти автомобіль з ним без величезного пробігу.

Для Civic рекомендується бензиновий агрегат 1.8 потужністю 140 к.с. — дуже витривалий двигун з сімейства R. Він забезпечує прийнятну витрату пального — близько 7 літрів на 100 км та хороші характеристики (розгін до 100 км за 8,9 с), плюс він створює дуже мало проблем з експлуатацією.

В Auris оптимальним вибором є гібрид (система Prius). На жаль, його випускали лише два роки (2010-2012), й важко знайти добре збережені екземпляри. Можна спробувати агрегат серії 1.4 ZZ потужністю 97 к.с., але його продуктивність досить слабка.

Також можна обрати двигуни 1.6 Valvematic потужністю 132 к.с. або 1.8 Valvematic на 147 к.с. Перший розганяється до 100 км/год за 10 с, другий за 9,5 с. Витрата палива зазвичай становить в середньому близько 7,5 л на 100 км для мотора меншого об'єму. Втім, версію 1.8 складно знайти на вторинному ринку.

Інші порівняння

Варто перевірити кузов Civic та шасі на предмет іржі. Такі ж проблеми можуть бути й в Auris. Але у Toyota корозія трапляється не так часто, як у випадку з Honda.

Civic має пряміше рульове керування, а його двигун любить високі оберти. Також він має досить жорстку підвіску. Своєю чергою Auris дає більше комфорту та утилітарного підходу.

Honda має трохи більше місце для пасажирів задніх сидінь. При цьому багажник Auris отримав місткість 354-1335 літрів, тоді як Civic може вмістити рекордні 456-1352 літри.

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