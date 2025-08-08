Продаж вживаного авто: скільки потрібно сплатити податків в Україні

Продаж авто з пробігом. Фото: freepik.com

Багато українських автовласників, які планують продати свій транспортний засіб, інколи забувають про необхідність сплати податків. Щоб уникнути неприємних сюрпризів від Державної податкової служби України, варто знати ключові правила.

Про це написав Autogid.

Реклама

Читайте також:

Податок для легковиків

Якщо продаєте легковий автомобіль, мотоцикл або мопед, податок обчислюється на основі вартості, зазначеної в договорі купівлі-продажу.

Однак, ця ціна не може бути нижчою за середньоринкову або ринкову вартість, визначену за встановленими правилами.

Ось як виглядає система оподаткування для цієї категорії транспорту.

Перший продаж за календарний рік не оподатковується. Це чудова новина для тих, хто рідко змінює автомобіль.

Другий продаж протягом року оподатковується за ставкою 5% від вартості.

Третій та наступні продажі за рік — за ставкою 18%. Це правило спрямоване на тих, хто займається перепродажем авто на постійній основі.

Для власників вантажних автомобілів, автобусів, спецтехніки, причепів та іншого рухомого майна діють інші правила. Тут система оподаткування не передбачає нульової ставки навіть для першого продажу.

Перший та другий продажі за рік оподатковуються за ставкою 5%.

Третій та наступні продажі — за ставкою 18%.

Також читайте:

Експерт назвав найкращий час для купівлі вживаного авто

Чому дилер застерігає від купівлі вживаних авто у Німеччині

Військовий збір

Крім податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), з будь-якого продажу транспортного засобу необхідно сплачувати військовий збір. З 1 грудня 2024 року його ставка зросла до 5%. Це обов'язковий платіж, який додається до основного податку.

Подання декларації

Якщо ви продали автомобіль, але не сплатили податок чи військовий збір, потрібно подати декларацію про доходи до 1 травня наступного року. У ній ви самостійно визначите суму податкових зобов'язань. Після цього буде час до 1 серпня, щоб сплатити нарахований податок до бюджету.

Пам'ятайте, що обов'язок декларувати доходи поширюється на всіх громадян України зі статусом податкових резидентів.

Також читайте:

Автомобілі, які краще купувати лише вживаними

Чи можна купити автомобіль, не маючи посвідчення водія