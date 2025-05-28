Як купити автомобіль, не маючи посвідчення водія

Держреєстрація авто. Фото: volodymyrets.city

Попри поширену думку, що посвідчення водія є обов’язковим документом для придбання автомобіля, купити транспортний засіб можна навіть не вміючи водити машину. Для реєстрації авто права не потрібні.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Машина без прав

Наявність посвідчення водія не є обов’язковою умовою для набуття права власності на транспортний засіб. Людина, яка не має прав, може спокійно придбати автомобіль, мотоцикл чи вантажівку, зареєструвати в сервісному центрі МВС та отримати відповідне свідоцтво.

Звичайно, керувати транспортним засобом без прав не можна. Але, це актуально для людей, які проходять навчання в автошколі та планують найближчим часом отримати посвідчення водія, або, коли батьки купляють машину для дітей.

Як зареєструвати покупку

Якщо людина, яка не має посвідчення водія, планує придбати автомобіль, їй необхідно звернутись до сервісного центру МВС. З собою потрібно взяти стандартний пакет документів.

Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення. Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

Орієнтовна вартість:

за адміністративну послугу — 350 грн;

бланк свідоцтва — 540 грн.

За потреби можна закріпити за транспортним засобом новий номерний знак за 350 грн.

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