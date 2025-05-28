Как купить автомобиль, не имея водительского удостоверения

Госрегистрация авто. Фото: volodymyrets.city

Несмотря на распространенное мнение, что водительское удостоверение является обязательным документом для приобретения автомобиля, купить транспортное средство можно даже не умея водить машину. Для регистрации авто права не нужны.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Машина без прав

Наличие водительского удостоверения не является обязательным условием для приобретения права собственности на транспортное средство. Человек, который не имеет прав, может спокойно приобрести автомобиль, мотоцикл или грузовик, зарегистрировать в сервисном центре МВД и получить соответствующее свидетельство.

Конечно, управлять транспортным средством без прав нельзя. Но, это актуально для людей, которые проходят обучение в автошколе и планируют в ближайшее время получить водительское удостоверение, или, когда родители покупают машину для детей.

Как зарегистрировать покупку

Если человек, который не имеет водительского удостоверения, планирует приобрести автомобиль, ему необходимо обратиться в сервисный центр МВД. С собой нужно взять стандартный пакет документов.

Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляется в день обращения. Также во время перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

Ориентировочная стоимость:

за административную услугу — 350 грн;

бланк свидетельства — 540 грн.

При необходимости можно закрепить за транспортным средством новый номерной знак за 350 грн.

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