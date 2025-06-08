Топ кольорів авто, які найкраще та найгірше продаються

Кольорові авто. Фото: iseecars.com

Колір автомобіля може вплинути на його вартість під час перепродажу. Причому дуже серйозно вплинути.

Вартість вживаної машини може змінитись більш ніж на 5 тис. доларів вже після трьох років, сказано в дослідженні iSeeCars.com.

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В дослідженні порівнювалися дані про ціни понад 1,2 мільйона 3-річних вживаних автомобілів, щоб визначити вплив кольору на вартість перепродажу. Як виявилося, середній автомобіль втрачає 31% своєї вартості після трьох років, але багато що залежить від кольору.

Таблиця амортизації авто за кольором. Фото: скриншот

Результати дослідження

У червні 2023 року різниця в знеціненні між кольорами становила 12,4%, але тепер цей діапазон знизився до 10,4% цього року.



Жовтий колір автомобіля допомагає йому найкраще зберігати свою вартість. Дослідження показало, що середній автомобіль втрачає 31% (14 360 доларів) своєї вартості після 3 років. Але жовті автомобілі втрачають лише 24,0% (13 667 доларів).

Далі йдуть помаранчеві автомобілі з 24,4% (9 951 долар) та зелені автомобілі з 26,3% (13 152 долари).

Це означає, що жовтий автомобіль може заощадити власникам 693 долари порівняно з середнім показником на ринку, тоді як золотистий автомобіль коштує власнику 2 319 доларів США. Інші кольори, що перевищують середній рівень збереження вартості, включають бежевий, червоний, срібний, коричневий, сірий та синій.

Нагадаємо, з'явився рейтинг найпопулярніших вживаних авто в Україні. Попит на такі авто тільки збільшується.