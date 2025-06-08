Топ цветов авто, которые лучше и хуже всего продаются

Цветные авто. Фото: iseecars.com

Цвет автомобиля может повлиять на его стоимость во время перепродажи. Причем очень серьезно повлиять.

Стоимость подержанной машины может измениться более чем на 5 тыс. долларов уже после трех лет, сказано в исследовании iSeeCars.com.

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В исследовании сравнивались данные о ценах более 1,2 миллиона 3-летних подержанных автомобилей, чтобы определить влияние цвета на стоимость перепродажи. Как оказалось, средний автомобиль теряет 31% своей стоимости после трех лет, но многое зависит от цвета.

Таблица амортизации авто по цвету. Фото: скриншот

Результаты исследования

В июне 2023 года разница в обесценивании между цветами составляла 12,4%, но теперь этот диапазон снизился до 10,4% в этом году.



Желтый цвет автомобиля помогает ему лучше всего сохранять свою стоимость. Исследование показало, что средний автомобиль теряет 31% (14 360 долларов) своей стоимости после 3 лет. Но желтые автомобили теряют лишь 24,0% (13 667 долларов).

Далее следуют оранжевые автомобили с 24,4% (9 951 доллар) и зеленые автомобили с 26,3% (13 152 доллара).

Это означает, что желтый автомобиль может сэкономить владельцам 693 доллара по сравнению со средним показателем на рынке, тогда как золотистый автомобиль стоит владельцу 2 319 долларов США. Другие цвета, превышающие средний уровень сохранения стоимости, включают бежевый, красный, серебряный, коричневый, серый и синий.

Напомним, появился рейтинг самых популярных подержанных авто в Украине. Спрос на такие авто только увеличивается.