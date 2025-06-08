Топ цветов авто, которые лучше и хуже всего продаются

Как цвет авто влияет на его цену при перепродаже
Цвет автомобиля может повлиять на его стоимость во время перепродажи. Причем очень серьезно повлиять.
Стоимость подержанной машины может измениться более чем на 5 тыс. долларов уже после трех лет, сказано в исследовании iSeeCars.com.
В исследовании сравнивались данные о ценах более 1,2 миллиона 3-летних подержанных автомобилей, чтобы определить влияние цвета на стоимость перепродажи. Как оказалось, средний автомобиль теряет 31% своей стоимости после трех лет, но многое зависит от цвета.
Результаты исследования
В июне 2023 года разница в обесценивании между цветами составляла 12,4%, но теперь этот диапазон снизился до 10,4% в этом году.
Желтый цвет автомобиля помогает ему лучше всего сохранять свою стоимость. Исследование показало, что средний автомобиль теряет 31% (14 360 долларов) своей стоимости после 3 лет. Но желтые автомобили теряют лишь 24,0% (13 667 долларов).
Далее следуют оранжевые автомобили с 24,4% (9 951 доллар) и зеленые автомобили с 26,3% (13 152 доллара).
Это означает, что желтый автомобиль может сэкономить владельцам 693 доллара по сравнению со средним показателем на рынке, тогда как золотистый автомобиль стоит владельцу 2 319 долларов США. Другие цвета, превышающие средний уровень сохранения стоимости, включают бежевый, красный, серебряный, коричневый, серый и синий.
Напомним, появился рейтинг самых популярных подержанных авто в Украине. Спрос на такие авто только увеличивается.
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