Продажа подержанного авто: сколько нужно уплатить налогов в Украине

Многие украинские автовладельцы, которые планируют продать свое транспортное средство, иногда забывают о необходимости уплаты налогов. Чтобы избежать неприятных сюрпризов от Государственной налоговой службы Украины, стоит знать ключевые правила.

Налог для легковушек

Если продаете легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, налог исчисляется на основе стоимости, указанной в договоре купли-продажи.

Однако, эта цена не может быть ниже среднерыночной или рыночной стоимости, определенной по установленным правилам.

Вот как выглядит система налогообложения для этой категории транспорта.

Первая продажа за календарный год не облагается налогом. Это отличная новость для тех, кто редко меняет автомобиль.

Вторая продажа в течение года облагается налогом по ставке 5% от стоимости.

Третья и последующие продажи за год — по ставке 18%. Это правило направлено на тех, кто занимается перепродажей авто на постоянной основе.

Для владельцев грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники, прицепов и другого движимого имущества действуют другие правила. Здесь система налогообложения не предусматривает нулевой ставки даже для первой продажи.

Первая и вторая продажи за год облагаются налогом по ставке 5%.

Третья и последующие продажи — по ставке 18%.

Военный сбор

Кроме налога на доходы физических лиц (НДФЛ), с любой продажи транспортного средства необходимо уплачивать военный сбор. С 1 декабря 2024 года его ставка выросла до 5%. Это обязательный платеж, который добавляется к основному налогу.

Подача декларации

Если вы продали автомобиль, но не уплатили налог или военный сбор, нужно подать декларацию о доходах до 1 мая следующего года. В ней вы самостоятельно определите сумму налоговых обязательств. После этого будет время до 1 августа, чтобы уплатить начисленный налог в бюджет.

Помните, что обязанность декларировать доходы распространяется на всех граждан Украины со статусом налоговых резидентов.

