Скільки платять власники Lamborghini за заміну моторної оливи

2024 Lamborghini Revuelto Фото: caranddriver.com

Автомобілі класу люкс оснащені передовими технологіями, дорогим оздобленням та пропонують відчуття преміумкласу за кермом. Але вони мають один суттєвий недолік — не лише високу ціну придбання, а ще й гігантські витрати на обслуговування.

Про це написав Slash Gear.

В середньому заміна оливи в Lamborghini коштує від 500 до 2000 доларів. Витрати варіюються залежно від моделі, року випуску, силового агрегату, місця заміни та оливи.

Обслуговування доступнішої моделі Gallardo обійдеться від 500 до 700 доларів. Заміна оливи на флагманських моделях вищого класу, наприклад V12 Murcielago зі складнішою системою зливу, коштуватимуть 2000 доларів.

Обслуговування авто в дилерському центрі має очевидні переваги: досвідчені техніки, навчені на заводі, специфічні для бренду знання, доступ до всіх необхідних інструментів для роботи та гарантії від виробника. Але ціни будуть до 50% дорожче порівняно з авторитетною незалежною майстернею.

Чому так дорого

Lamborghini виробляє суперкари, а суперкари розроблені не для доступності, а щоб розширити межі автомобільної продуктивності. Тому ці машини оснащені складними силовими агрегатами, кількома зливними пробками та використовують дорожчу високопродуктивну оливу.

Всі ці фактори значно підвищують загальну вартість обслуговування. Наприклад, заміна оливи на Lamborghini Aventador SV вимагає зняття днища, двох поперечок, зливу мастила з шести різних пробок та заправки до 15 літрів високопродуктивної дорогої оливи.

