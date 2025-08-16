Видео
Сколько стоит заменить моторное масло в Lamborghini

Сколько стоит заменить моторное масло в Lamborghini

Дата публикации 16 августа 2025 09:35
Сколько платят владельцы Lamborghini за замену моторного масла
2024 Lamborghini Revuelto Фото: caranddriver.com

Автомобили класса люкс оснащены передовыми технологиями, дорогой отделкой и предлагают ощущение премиум-класса за рулем. Но они имеют один существенный недостаток — не только высокую цену приобретения, но и гигантские расходы на обслуживание.

Об этом написал Slash Gear.

Цены на масло

В среднем замена масла в Lamborghini стоит от 500 до 2000 долларов. Расходы варьируются в зависимости от модели, года выпуска, силового агрегата, места замены и масла.

Обслуживание более доступной модели Gallardo обойдется от 500 до 700 долларов. Замена масла на флагманских моделях высшего класса, например, V12 Murcielago с более сложной системой слива, будет стоить 2000 долларов.

Обслуживание авто в дилерском центре имеет очевидные преимущества: опытные техники, обученные на заводе, специфические для бренда знания, доступ ко всем необходимым инструментам для работы и гарантии от производителя. Но цены будут до 50% дороже по сравнению с авторитетной независимой мастерской.

Почему так дорого

Lamborghini производит суперкары, а суперкары разработаны не для доступности, а чтобы расширить границы автомобильной производительности. Поэтому эти машины оснащены сложными силовыми агрегатами, несколькими сливными пробками и используют дорогое высокопроизводительное масло.

Все эти факторы значительно повышают общую стоимость обслуживания. Например, замена масла на Lamborghini Aventador SV требует снятия днища, двух поперечин, слива масла из шести различных пробок и заправки до 15 литров высокопроизводительного дорогостоящего масла.

