Lamborghini Huracan стоимостью 380 000 долларов заметили в центре Киева

Автомобиль Lamborghini Huracan. Фото: скриншот

В центре Киева внимание горожан и гостей столицы привлек элитный дорогостоящий автомобиль Lamborghini Huracan. Его ориентировочная стоимость составляет около 380 000 долларов.

Фото весьма дорогого спортивного автомобиля появилось в местных пабликах.

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Суперкар итальянской спортивной премиум-марки Lamborghini был замечен на улицах Киева в марте этого года. Кто является владельцем элитного авто — неизвестно. Впрочем, по номерному знаку, который начинается буквами АА, можно понять, что счастливый обладатель дорогого автомобиля проживает в Киеве.

Lamborghini Huracаn в Киеве. Фото: скриншот Facebook

Сообщение в Telegram. Фото: скриншот

Lamborghini Huracаn — это спортивный автомобиль класса суперкар, который пришел на смену Lamborghini Gallardo в 2014 году. Он оснащен 5.2-литровым атмосферным V10, выдающим от 580 до 640 л.с. в зависимости от версии. Авто имеет роботизированную 7-ступенчатую КПП и полный или задний привод.

Huracan известен своим агрессивным дизайном, аэродинамикой и высокотехнологичным салоном с цифровой панелью приборов. Он имеет несколько вариантов, включая Evo, Performante и STO — каждый из них создан для разных сценариев вождения, от трека до городских дорог. Максимальная скорость превышает 325 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 3 секунд

Общее количество выпущенных в мире автомобилей Huracan составляет примерно 23 000 единиц. Стоит отметить, что это не просто быстрый автомобиль, а символ роскоши и статуса.

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