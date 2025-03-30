Lamborghini Huracan вартістю 380 000 доларів помітили в центрі Києва

Автомобіль Lamborghini Huracan. Фото: скриншот

У центрі Києва увагу містян та гостей столиці привернув елітний дороговартісний автомобіль Lamborghini Huracan. Його орієнтована вартість складає близько 380 000 доларів.

Фото вельми коштовного спортивного автомобіля з'явилось у місцевих пабліках.

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Lamborghini Huracan у Києві

Суперкар італійської спортивної преміум-марки Lamborghini був помічений на вулицях Києва у березні цього року. Хто є власником елітного авто — невідомо. Втім по номерному знаку, який починається літерами АА, можна зрозуміти, що щасливий володар дорогого автомобіля проживає у Києві.

Lamborghini Huracаn у Києві. Фото: скриншот Facebook

Повідомлення у Telegram. Фото: скриншот

Lamborghini Huracаn — це спортивний автомобіль класу суперкар, який прийшов на зміну Lamborghini Gallardo у 2014 році. Він оснащений 5.2-літровим атмосферним V10, що видає від 580 до 640 к.с. залежно від версії. Авто має роботизовану 7-ступеневу КПП і повний або задній привід.

Huracаn відомий своїм агресивним дизайном, аеродинамікою та високотехнологічним салоном із цифровою панеллю приладів. Він має кілька варіантів, включаючи Evo, Performante і STO — кожен із них створений для різних сценаріїв водіння, від треку до міських доріг. Максимальна швидкість перевищує 325 км/год, а розгін до 100 км/год займає близько 3 секунд

Загальна кількість випущених у світі автомобілів Huracаn становить приблизно 23 000 одиниць. Варто зазначити, що це не просто швидкий автомобіль, а символ розкоші та статусу.

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