Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Що таке загадковий режим ACC на замку запалювання авто

Що таке загадковий режим ACC на замку запалювання авто

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 06:00
Загадковий режим ACC на замку запалювання авто: для чого він
ACC на замку запалювання. Фото: driversed.trubicars.ca

Однією з корисних, хоч й не завжди очевидних, функцій автомобіля є режим ACC, що розшифровується як Accessory Mode (режим аксесуарів). Ця опція присутня в більшості сучасних автомобілів та дозволяє користуватися певними системами, не вмикаючи двигун.

Про це написав Slash Gear.

Реклама
Читайте також:

Як увімкнути ACC

У сучасних автомобілях з кнопковим запуском активувати цей режим дуже просто: достатньо натиснути кнопку "Старт/Стоп" без натискання на педаль. На старших моделях він вмикається поворотом ключа на відповідну позначку на барабані.

Це дозволяє авто використовувати електроенергію від акумулятора для живлення деяких систем, тоді як двигун залишається вимкненим.

Режим ACC є ідеальним рішенням, коли водій змушений довго чекати в машині, але не бажає витрачати паливо, тримаючи двигун увімкненим.

Більшість сучасних автомобілів з ДВЗ мають режим ACC. Ситуація з електромобілями дещо відрізняється: стандарту щодо допоміжного режиму для них не існує. Деякі моделі мають його, деякі ні.

Теоретично, електромобілю не потрібен окремий допоміжний режим, позаяк всі системи вже працюють від високовольтної батареї. Однак деякі моделі, наприклад, Kia EV6, все ж пропонують цю функцію.

Також читайте:

Як часто потрібно міняти акумулятор автомобіля

Для чого загадкова кнопка "A-off" на панелі авто

Що можна заживити

Можливості ACC обмежені, й зазвичай не включають систему кондиціонування або опалення. Проте, можна увімкнути вентилятор для циркуляції повітря. Серед інших доступних функцій у режимі ACC зазвичай є:

  • електричні склопідіймачі;
  • стереосистема;
  • склоочисники;
  • зарядка гаджетів;
  • навігаційна система.

Відкриті вікна та приємна музика значно покращують враження від тривалого очікування. А використання режиму ACC є економнішим варіантом порівняно з тривалим холостим ходом двигуна.

Вплив на акумулятор

Головним недоліком тривалого використання режиму ACC є ризик розрядження акумулятора. Проте, це не відбувається миттєво.

Зазвичай, можна безпечно користуватися аксесуарами в режимі ACC протягом кількох годин. Навряд чи виникне ситуація, коли знадобиться використовувати цей режим довше.

Також читайте:

Що робить таємнича кнопка Rest в німецьких автомобілях

Навіщо секретна кнопка під педаллю газу в автомобілі

авто гаджети поради автомобіль Мотор корисні поради двигун
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації