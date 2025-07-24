Загадковий режим ACC на замку запалювання авто: для чого він

ACC на замку запалювання. Фото: driversed.trubicars.ca

Однією з корисних, хоч й не завжди очевидних, функцій автомобіля є режим ACC, що розшифровується як Accessory Mode (режим аксесуарів). Ця опція присутня в більшості сучасних автомобілів та дозволяє користуватися певними системами, не вмикаючи двигун.

Про це написав Slash Gear.

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Як увімкнути ACC

У сучасних автомобілях з кнопковим запуском активувати цей режим дуже просто: достатньо натиснути кнопку "Старт/Стоп" без натискання на педаль. На старших моделях він вмикається поворотом ключа на відповідну позначку на барабані.

Це дозволяє авто використовувати електроенергію від акумулятора для живлення деяких систем, тоді як двигун залишається вимкненим.

Режим ACC є ідеальним рішенням, коли водій змушений довго чекати в машині, але не бажає витрачати паливо, тримаючи двигун увімкненим.

Більшість сучасних автомобілів з ДВЗ мають режим ACC. Ситуація з електромобілями дещо відрізняється: стандарту щодо допоміжного режиму для них не існує. Деякі моделі мають його, деякі ні.

Теоретично, електромобілю не потрібен окремий допоміжний режим, позаяк всі системи вже працюють від високовольтної батареї. Однак деякі моделі, наприклад, Kia EV6, все ж пропонують цю функцію.

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Що можна заживити

Можливості ACC обмежені, й зазвичай не включають систему кондиціонування або опалення. Проте, можна увімкнути вентилятор для циркуляції повітря. Серед інших доступних функцій у режимі ACC зазвичай є:

електричні склопідіймачі;

стереосистема;

склоочисники;

зарядка гаджетів;

навігаційна система.

Відкриті вікна та приємна музика значно покращують враження від тривалого очікування. А використання режиму ACC є економнішим варіантом порівняно з тривалим холостим ходом двигуна.

Вплив на акумулятор

Головним недоліком тривалого використання режиму ACC є ризик розрядження акумулятора. Проте, це не відбувається миттєво.

Зазвичай, можна безпечно користуватися аксесуарами в режимі ACC протягом кількох годин. Навряд чи виникне ситуація, коли знадобиться використовувати цей режим довше.

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