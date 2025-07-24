Загадочный режим ACC на замке зажигания авто: для чего он нужен

ACC на замке зажигания. Фото: driversed.trubicars.ca

Одной из полезных, хоть и не всегда очевидных, функций автомобиля является режим ACC, что расшифровывается как Accessory Mode (режим аксессуаров). Эта опция присутствует в большинстве современных автомобилей и позволяет пользоваться определенными системами, не включая двигатель.

Об этом написал Slash Gear.

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Как включить ACC

В современных автомобилях с кнопочным запуском активировать этот режим очень просто: достаточно нажать кнопку "Старт/Стоп" без нажатия на педаль. На старших моделях он включается поворотом ключа на соответствующую отметку на барабане.

Это позволяет авто использовать электроэнергию от аккумулятора для питания некоторых систем, тогда как двигатель остается выключенным.

Режим ACC является идеальным решением, когда водитель вынужден долго ждать в машине, но не желает тратить топливо, держа двигатель включенным.

Большинство современных автомобилей с ДВС имеют режим ACC. Ситуация с электромобилями несколько отличается: стандарта по вспомогательному режиму для них не существует. Некоторые модели имеют его, некоторые нет.

Теоретически, электромобилю не нужен отдельный вспомогательный режим, так как все системы уже работают от высоковольтной батареи. Однако некоторые модели, например, Kia EV6, все же предлагают эту функцию.

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Что можно подключить

Возможности ACC ограничены, и обычно не включают систему кондиционирования или отопления. Однако можно включить вентилятор для циркуляции воздуха. Среди других доступных функций в режиме ACC обычно есть:

электрические стеклоподъемники;

стереосистема;

стеклоочистители;

зарядка гаджетов;

навигационная система.

Открытые окна и приятная музыка значительно улучшают впечатление от длительного ожидания. А использование режима ACC является более экономным вариантом по сравнению с длительным холостым ходом двигателя.

Влияние на аккумулятор

Главным недостатком длительного использования режима ACC является риск разрядки аккумулятора. Но это не происходит мгновенно.

Обычно, можно безопасно пользоваться аксессуарами в режиме ACC в течение нескольких часов. Вряд ли возникнет ситуация, когда понадобится использовать этот режим дольше.

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