Що скрипить під капотом авто, та чому від WD-40 стане ще гірше

Дата публікації: 14 серпня 2025 20:40
Чому під капотом авто скрипить, та як WD-40 може лише нашкодити
Жінка перед машиною з відкритим капотом. Фото: freepik.com

Ігнорування водіями скрипу з-під капота бензинових та дизельних машин може привести до збитків на тисячі гривень. За словами автомобільних експертів Bumper, високочастотний шум може бути ознакою обриву ременя вентилятора.

Про це написав Express.

Скрип з-під капота автомобіля — звук, який знайомий багатьом водіям. Він часто сигналізує про проблеми з ременем вентилятора — важливим компонентом, який живить безліч систем: від генератора й помпи охолодження до гідропідсилювача керма та кондиціонера. Зазвичай, цей скрип з'являється, коли ремінь зношується або втрачає належний натяг.

Коли чути такий звук, може виникнути спокуса взяти балончик WD-40, адже він асоціюється з розв’язанням багатьох проблем. Але експерти категорично застерігають від такого кроку. За словами представника Bumper, WD-40 може лише погіршити ситуацію, а не виправити її.

"Ремені вентилятора призначені для сухої роботи. Якщо ви розпилите на них будь-яке мастило, ремінь може почати прослизати на шківах під час роботи двигуна", — пояснив експерт.

Прослизання ременя — це дуже небезпечна ситуація. Воно може призвести до:

  • Перегріву двигуна, якщо ремінь перестане приводити в дію помпу охолодження.
  • Розрядки акумулятора, якщо ремінь не крутитиме генератор.
  • Пошкодження критично важливих компонентів.

Глибша проблема

Якщо автомобіль оснащений автоматичним натягувачем, а скрип не зникає, це означає, що проблема глибша, ніж просто ослаблений ремінь.

Ймовірно, ремінь уже відпрацював свій термін, або ж один з компонентів, що він приводить у дію, як-от водяна помпа чи генератор, починає виходити з ладу.

Що робити:

  • не використовуйте WD-40;
  • огляньте ремінь на наявність тріщин і зносу;
  • перевірте натяг ременя;
  • зверніться до механіка, якщо ви не впевнені в причинах скрипу.

ремонт авто проблеми поради автомобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
