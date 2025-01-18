Чому WD-40 може бути небезпечним для автомобіля

WD-40. Фото: hotcars.com

WD-40 став важливим інструментом для багатьох автовласників через його якості очищення та боротьби з корозією. Але, якщо його неправильно використовувати, цей засіб може бути небезпечним.

Про це написала Автотема.

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Рекомендується використовувати WD-40 лише за прямим призначенням та уникати обробки ним компонентів автомобіля, які можуть постраждати від контакту з агресивними речовинами.

Гума та пластик

Дехто використовує WD-40 для надання привабливішого вигляду колесам, пластиковим елементам кузова та салону, а також для захисту гумових ущільнювачів від задубіння та примерзання. Але до складу засобу входять компоненти, які роз’їдають гумові та пластикові деталі.

Щітки двірників

Застосування WD-40 для очищення щіток двірників не лише шкодить матеріалу. Воно безглузде, адже після обробки щітки залишають розводи на лобовому склі.

Гальмівна система

Застосування засобу для усунення скрипів гальмівної системи є найнебезпечнішим. Масляна структура WD-40 серйозно порушує роботу системи аж до повної відмови гальм.

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