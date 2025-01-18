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Як WD-40 може серйозно пошкодити автомобіль

18 січня 2025 11:25
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому WD-40 може бути небезпечним для автомобіля
WD-40. Фото: hotcars.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

WD-40 став важливим інструментом для багатьох автовласників через його якості очищення та боротьби з корозією. Але, якщо його неправильно використовувати, цей засіб може бути небезпечним.

Про це написала Автотема.

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Рекомендується використовувати WD-40 лише за прямим призначенням та уникати обробки ним компонентів автомобіля, які можуть постраждати від контакту з агресивними речовинами.

  • Гума та пластик

Дехто використовує WD-40 для надання привабливішого вигляду колесам, пластиковим елементам кузова та салону, а також для захисту гумових ущільнювачів від задубіння та примерзання. Але до складу засобу входять компоненти, які роз’їдають гумові та пластикові деталі.

  • Щітки двірників

Застосування WD-40 для очищення щіток двірників не лише шкодить матеріалу. Воно безглузде, адже після обробки щітки залишають розводи на лобовому склі.

  • Гальмівна система

Застосування засобу для усунення скрипів гальмівної системи є найнебезпечнішим. Масляна структура WD-40 серйозно порушує роботу системи аж до повної відмови гальм.

Раніше ми писали, що таке правило 50=50 та як воно врятує водія від неприємностей. Також фахівці пояснили, як пошкодити мотор автомобіля, помилившись лише один раз.

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10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

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