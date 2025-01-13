Правило 50=50 — як воно допомагає водіям уникнути небезпеки на дорогах

Складні умови на дорозі. Фото: yle.fi

На найближчі дні синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні, що означає численні труднощі для водіїв на дорогах. Скористайтеся правилом 50=50, яке ефективно застосовують німецькі водії під час сильних дощів або снігопадів.

Про це написав Auto Swiat.

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Як діє правило

Під час сильного снігопаду, коли видимість для водія зменшується до 50 м, потрібно їхати з максимальною швидкістю 50 км/год. Не має значення тип дороги, навіть на трасі швидкість потрібно скидати. Винятком є лише ділянки, де встановлені ще менші обмеження. Коли видимість краща, це правило не діє.

Впевненість водія

Інструктори рекомендують їздити з тією швидкістю, на якій водій відчуває себе впевнено, а не за принципом "якось воно буде". Тому за сильного дощу, снігу та слизької дороги, якщо водій невпевнений, що може керувати автомобілем, то краще зупинитися на стоянці та дочекатися, коли погодні умови трохи покращаться.

Раніше ми писали, як легко виконати паралельне паркування автомобіля. Також пояснювали, що таке антидощ для авто та як його правильно наносити.