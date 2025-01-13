Правило 50=50 — как оно помогает водителям избежать опасности на дорогах

Сложные условия на дороге. Фото: yle.fi

На ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине, что означает многочисленные трудности для водителей на дорогах. Воспользуйтесь правилом 50=50, которое эффективно применяют немецкие водители во время сильных дождей или снегопадов.

Об этом написал Auto Swiat.

Читайте также:

Как действует правило

Во время сильного снегопада, когда видимость для водителя уменьшается до 50 м, нужно ехать с максимальной скоростью 50 км/ч. Не имеет значения тип дороги, даже на трассе скорость нужно сбрасывать. Исключением являются лишь участки, где установлены еще меньшие ограничения. Когда видимость лучше, это правило не действует.

Уверенность водителя

Инструкторы рекомендуют ездить с той скоростью, на которой водитель чувствует себя уверенно, а не по принципу "как-то оно будет". Поэтому при сильном дожде, снеге и скользкой дороге, если водитель не уверен, что может управлять автомобилем, то лучше припарковаться на стоянке и дождаться, когда погодные условия немного улучшатся.

Ранее мы писали, как легко выполнить параллельную парковку автомобиля. Также объясняли, что такое антидождь для авто и как его правильно наносить.