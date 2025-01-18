Почему WD-40 может быть опасным для автомобиля

Как WD-40 может серьезно повредить автомобиль
WD-40 стал важным инструментом для многих автовладельцев из-за его качеств очистки и борьбы с коррозией. Но, если его неправильно использовать, это средство может быть опасным.
Об этом написала Автотема.
Рекомендуется использовать WD-40 только по прямому назначению и избегать обработки им компонентов автомобиля, которые могут пострадать от контакта с агрессивными веществами.
- Резина и пластик
Кое-кто использует WD-40 для придания более привлекательного вида колесам, пластиковым элементам кузова и салона, а также для защиты резиновых уплотнителей от задубения и примерзания. Но в состав средства входят компоненты, которые разъедают резиновые и пластиковые детали.
- Щетки дворников
Применение WD-40 для очистки щеток дворников не только вредит материалу. Оно бессмысленно, ведь после обработки щетки оставляют разводы на лобовом стекле.
- Тормозная система
Применение средства для устранения скрипов тормозной системы является самым опасным. Масляная структура WD-40 серьезно нарушает работу системы вплоть до полного отказа тормозов.
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