Почему WD-40 может быть опасным для автомобиля

WD-40. Фото: hotcars.com

WD-40 стал важным инструментом для многих автовладельцев из-за его качеств очистки и борьбы с коррозией. Но, если его неправильно использовать, это средство может быть опасным.

Об этом написала Автотема.

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Рекомендуется использовать WD-40 только по прямому назначению и избегать обработки им компонентов автомобиля, которые могут пострадать от контакта с агрессивными веществами.

Резина и пластик

Кое-кто использует WD-40 для придания более привлекательного вида колесам, пластиковым элементам кузова и салона, а также для защиты резиновых уплотнителей от задубения и примерзания. Но в состав средства входят компоненты, которые разъедают резиновые и пластиковые детали.

Щетки дворников

Применение WD-40 для очистки щеток дворников не только вредит материалу. Оно бессмысленно, ведь после обработки щетки оставляют разводы на лобовом стекле.

Тормозная система

Применение средства для устранения скрипов тормозной системы является самым опасным. Масляная структура WD-40 серьезно нарушает работу системы вплоть до полного отказа тормозов.

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