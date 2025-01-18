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Как WD-40 может серьезно повредить автомобиль

18 января 2025 11:25
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему WD-40 может быть опасным для автомобиля
WD-40. Фото: hotcars.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

WD-40 стал важным инструментом для многих автовладельцев из-за его качеств очистки и борьбы с коррозией. Но, если его неправильно использовать, это средство может быть опасным.

Об этом написала Автотема.

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Рекомендуется использовать WD-40 только по прямому назначению и избегать обработки им компонентов автомобиля, которые могут пострадать от контакта с агрессивными веществами.

  • Резина и пластик

Кое-кто использует WD-40 для придания более привлекательного вида колесам, пластиковым элементам кузова и салона, а также для защиты резиновых уплотнителей от задубения и примерзания. Но в состав средства входят компоненты, которые разъедают резиновые и пластиковые детали.

  • Щетки дворников

Применение WD-40 для очистки щеток дворников не только вредит материалу. Оно бессмысленно, ведь после обработки щетки оставляют разводы на лобовом стекле.

  • Тормозная система

Применение средства для устранения скрипов тормозной системы является самым опасным. Масляная структура WD-40 серьезно нарушает работу системы вплоть до полного отказа тормозов.

Ранее мы писали, что такое правило 50=50 и как оно спасет водителя от неприятностей. Также специалисты объяснили, как повредить мотор автомобиля, ошибившись всего один раз.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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