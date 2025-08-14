Видео
Главная Авто Что скрипит под капотом авто, и почему от WD-40 станет еще хуже

Что скрипит под капотом авто, и почему от WD-40 станет еще хуже

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 20:40
Почему под капотом авто скрипит, и как WD-40 может только навредить
Женщина перед машиной с открытым капотом. Фото: freepik.com

Игнорирование водителями скрипа из-под капота бензиновых и дизельных машин может привести к убыткам на тысячи гривен. По словам автомобильных экспертов Bumper, высокочастотный шум может быть признаком обрыва ремня вентилятора.

Об этом написал Express.

Почему не WD-40

Скрип из-под капота автомобиля — звук, который знаком многим водителям. Он часто сигнализирует о проблемах с ремнем вентилятора — важным компонентом, который питает множество систем: от генератора и помпы охлаждения до гидроусилителя руля и кондиционера. Как правило, этот скрип появляется, когда ремень изнашивается или теряет надлежащее натяжение.

Когда слышен такой звук, может возникнуть соблазн взять баллончик WD-40, ведь он ассоциируется с решением многих проблем. Но эксперты категорически предостерегают от такого шага. По словам представителя Bumper, WD-40 может лишь усугубить ситуацию, а не исправить ее.

"Ремни вентилятора предназначены для сухой работы. Если вы распылите на них любую смазку, ремень может начать проскальзывать на шкивах во время работы двигателя", — пояснил эксперт.

Проскальзывание ремня — это очень опасная ситуация. Оно может привести к:

  • Перегреву двигателя, если ремень перестанет приводить в действие помпу охлаждения.
  • Разрядке аккумулятора, если ремень не будет крутить генератор.
  • Повреждению критически важных компонентов.

Как WD-40 может серьезно повредить автомобиль

Что не стоит покупать в магазине автозапчастей

Более глубокая проблема

Если автомобиль оснащен автоматическим натяжителем, а скрип не исчезает, это означает, что проблема глубже, чем просто ослабленный ремень.

Вероятно, ремень уже отработал свой срок, или же один из компонентов, который он приводит в действие, например водяной насос или генератор, начинает выходить из строя.

Что делать:

  • не используйте WD-40;
  • осмотрите ремень на наличие трещин и износа;
  • проверьте натяжение ремня;
  • обратитесь к механику, если вы не уверены в причинах скрипа.

Почему шины авто могут износиться всего за один сезон

Как водителям не следует использовать популярное средство WD-40

ремонт авто проблемы советы автомобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
