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Главная Авто Почему шины авто могут износиться всего за один сезон

Почему шины авто могут износиться всего за один сезон

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 01:20
Как шины авто полностью изнашиваются за один сезон
Изношенные шины. Фото: champtires.com

Когда одинаковые шины на одном авто выглядят новенькими даже через несколько лет эксплуатации, а на другой машине требуют замены уже через сезон, возникают вопросы на чем, сколько и как ездят водители. Эксперты объяснили, что влияет на долговечность резины.

Об этом написал Autogid.

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Шины будут находиться в кондиции гораздо дольше, если водитель будет как можно плавнее стартовать, ускоряться и тормозить. Если превращать езду в дрэг-рейсинг и дрифт, то удивляться быстро изношенным шинам не стоит. Мягкая резина не прощает экстрима.

Постоянные нагрузки, резкие маневры, торможение в пол, поездки по ямам и по разбитому асфальту стирают шины на глазах.

Тип привода

От типа привода зависит, на какие шины нужно обращать внимание в первую очередь — передние или задние. На полноприводном авто износ покрышек более равномерный.

Стоит регулярно менять колеса местами (если позволяет тип шин). Так износ будет равномерным, и покупать новый комплект придется не так быстро.

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Состояние шины

Главная причина неравномерного износа — недостаточное или чрезмерное давление в шинах. Если давление низкое, то стираются боковины. Если оно завышено, то стирается центральная часть протектора. Проверять давление нужно регулярно с помощью нормального манометра.

Законодательство требует, чтобы глубина протектора составляла минимум 1,6 мм для летней резины. Также нужно мониторить шины на наличие трещин, грыж и порезов.

Также водителям не следует забывать о балансировке и правильном хранении шин между сезонами.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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