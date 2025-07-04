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Головна Авто Чому шини авто можуть зноситися лише за один сезон

Чому шини авто можуть зноситися лише за один сезон

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 01:20
Як шини авто повністю зношуються за один сезон
Зношені шини. Фото: champtires.com

Коли однакові шини на одному авто мають вигляд новеньких навіть за кілька років експлуатації, а на іншій машині потребують заміни вже через сезон, виникають питання на чому, скільки та як їздять водії. Експерти пояснили, що впливає на довговічність гуми.

Про це написав Autogid.

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Манера водіння

Шини перебуватимуть у кондиції набагато довше, якщо водій буде якомога плавніше стартувати, прискорюватися та гальмувати. Якщо перетворювати їзду на дрегрейсинг та дрифт, то дивуватися швидко зношеним шинам не варто. М’яка гума не вибачає екстриму.

Постійні навантаження, різкі маневри, гальмування в підлогу, поїздки по ямах та по розбитому асфальту стирають шини на очах.

Тип приводу

Від типу приводу залежить, на які шини потрібно звертати увагу насамперед — передні або задні. На повнопривідному авто зношення покришок рівномірніше.

Варто регулярно міняти колеса місцями (якщо дозволяє тип шин). Так знос буде рівномірним, й купувати новий комплект доведеться не так швидко.

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Стан шини

Головна причина нерівномірного зносу — недостатній або надмірний тиск у шинах. Якщо тиск низький, то стираються боки. Якщо він завищений, то стирається центральна частина протектора. Перевіряти тиск потрібно регулярно за допомогою нормального манометра.

Законодавство вимагає, щоб глибина протектора становила мінімум 1,6 мм для літньої гуми. Також потрібно моніторити шини на наявність тріщин, гриж та порізів.

Також водіям не слід забувати про балансування та правильне зберігання шин між сезонами.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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