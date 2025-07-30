Двигун перегрівся в заторі: що робити водію

Затор в Києві. Фото: wikimedia.org

Коли під час стояння автомобіля у довгому заторі з’являються ознаки перегріву двигуна, водію слід діяти швидко, але холоднокровно. Саме від цього залежатиме подальша доля мотора та гаманця автовласника.

Про це написав Avtopilot.

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Екстрені дії

Спочатку потрібно максимально розвантажити двигун та негайно протягом 30-60 секунд допомогти системі охолодження автомобіля.

Вимкнути кондиціонер. Компресор кондиціонера створює значне додаткове навантаження на двигун, змушуючи його виділяти ще більше тепла.

Компресор кондиціонера створює значне додаткове навантаження на двигун, змушуючи його виділяти ще більше тепла. Увімкнути обігрівач. Слід відкрити вікна, увімкнути пічку на максимальну температуру та швидкість вентилятора. Радіатор обігрівача є частиною системи охолодження. Тому, коли він увімкнений, створюється додаткове коло для максимального відведення тепла від двигуна.

Слід відкрити вікна, увімкнути пічку на максимальну температуру та швидкість вентилятора. Радіатор обігрівача є частиною системи охолодження. Тому, коли він увімкнений, створюється додаткове коло для максимального відведення тепла від двигуна. Зупинитися на узбіччі. Бажано не глушити двигун одразу, позаяк помпа, що циркулює охолоджувальною рідиною, працює лише при заведеному моторі.

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Чого не можна робити

Після вимкнення двигуна треба обережно відкрити капот, та зачекати 30-40 хвилин, перш ніж робити діяти далі. Цього часу зазвичай достатньо, щоб тиск у системі впав, а температура металу знизилася до безпечного рівня.

Категорично забороняється:

Відкривати кришку радіатора або розширювального бачка. У розігрітій системі охолодження тиск сягає 1,5-2 атмосфер. При відкритті кришки з-під неї вирветься струмінь окропу та пари температурою понад 100°C. Це дуже небезпечно.

У розігрітій системі охолодження тиск сягає 1,5-2 атмосфер. При відкритті кришки з-під неї вирветься струмінь окропу та пари температурою понад 100°C. Це дуже небезпечно. Лити холодну воду на двигун. Різкий перепад температур призведе до тріщин у головці блоку циліндрів або самому блоці. Ремонт коштуватиме тисячі доларів.

Різкий перепад температур призведе до тріщин у головці блоку циліндрів або самому блоці. Ремонт коштуватиме тисячі доларів. Намагатися завести двигун, якщо він заглух. Якщо при спробі запуску чути скрегіт, стукіт або він просто не прокручується, то це може свідчити про критичні пошкодження, як-от заклинювання поршнів. Подальші спроби лише погіршать ситуацію.

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