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Головна Авто Що робити водію, коли перегрівся двигун у заторі

Що робити водію, коли перегрівся двигун у заторі

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 20:40
Двигун перегрівся в заторі: що робити водію
Затор в Києві. Фото: wikimedia.org

Коли під час стояння автомобіля у довгому заторі з’являються ознаки перегріву двигуна, водію слід діяти швидко, але холоднокровно. Саме від цього залежатиме подальша доля мотора та гаманця автовласника.

Про це написав Avtopilot.

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Екстрені дії

Спочатку потрібно максимально розвантажити двигун та негайно протягом 30-60 секунд допомогти системі охолодження автомобіля.

  • Вимкнути кондиціонер. Компресор кондиціонера створює значне додаткове навантаження на двигун, змушуючи його виділяти ще більше тепла.
  • Увімкнути обігрівач. Слід відкрити вікна, увімкнути пічку на максимальну температуру та швидкість вентилятора. Радіатор обігрівача є частиною системи охолодження. Тому, коли він увімкнений, створюється додаткове коло для максимального відведення тепла від двигуна.
  • Зупинитися на узбіччі. Бажано не глушити двигун одразу, позаяк помпа, що циркулює охолоджувальною рідиною, працює лише при заведеному моторі.

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Чого не можна робити

Після вимкнення двигуна треба обережно відкрити капот, та зачекати 30-40 хвилин, перш ніж робити діяти далі. Цього часу зазвичай достатньо, щоб тиск у системі впав, а температура металу знизилася до безпечного рівня.

Категорично забороняється:

  • Відкривати кришку радіатора або розширювального бачка. У розігрітій системі охолодження тиск сягає 1,5-2 атмосфер. При відкритті кришки з-під неї вирветься струмінь окропу та пари температурою понад 100°C. Це дуже небезпечно.
  • Лити холодну воду на двигун. Різкий перепад температур призведе до тріщин у головці блоку циліндрів або самому блоці. Ремонт коштуватиме тисячі доларів.
  • Намагатися завести двигун, якщо він заглух. Якщо при спробі запуску чути скрегіт, стукіт або він просто не прокручується, то це може свідчити про критичні пошкодження, як-от заклинювання поршнів. Подальші спроби лише погіршать ситуацію.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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