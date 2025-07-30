Двигатель перегрелся в пробке: что делать водителю

Пробка в Киеве. Фото: wikimedia.org

Когда во время стояния автомобиля в длинной пробке появляются признаки перегрева двигателя, водителю следует действовать быстро, но хладнокровно. Именно от этого будет зависеть дальнейшая судьба мотора и кошелька автовладельца.

Об этом написал Avtopilot.

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Экстренные действия

Сначала нужно максимально разгрузить двигатель и немедленно в течение 30-60 секунд помочь системе охлаждения автомобиля.

Выключить кондиционер. Компрессор кондиционера создает значительную дополнительную нагрузку на двигатель, заставляя его выделять еще больше тепла.

Компрессор кондиционера создает значительную дополнительную нагрузку на двигатель, заставляя его выделять еще больше тепла. Включить обогреватель. Следует открыть окна, включить печку на максимальную температуру и скорость вентилятора. Радиатор обогревателя является частью системы охлаждения. Поэтому, когда он включен, создается дополнительный круг для максимального отвода тепла от двигателя.

Следует открыть окна, включить печку на максимальную температуру и скорость вентилятора. Радиатор обогревателя является частью системы охлаждения. Поэтому, когда он включен, создается дополнительный круг для максимального отвода тепла от двигателя. Остановиться на обочине. Желательно не глушить двигатель сразу, так как помпа, циркулирующая охлаждающей жидкостью, работает только при заведенном моторе.

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Чего нельзя делать

После выключения двигателя надо осторожно открыть капот, и подождать 30-40 минут, прежде чем действовать дальше. Этого времени обычно достаточно, чтобы давление в системе упало, а температура металла снизилась до безопасного уровня.

Категорически запрещается:

Открывать крышку радиатора или расширительного бачка. В разогретой системе охлаждения давление достигает 1,5-2 атмосфер. При открытии крышки из-под нее вырвется струя кипятка и пара температурой более 100°C. Это очень опасно.

В разогретой системе охлаждения давление достигает 1,5-2 атмосфер. При открытии крышки из-под нее вырвется струя кипятка и пара температурой более 100°C. Это очень опасно. Лить холодную воду на двигатель. Резкий перепад температур приведет к трещинам в головке блока цилиндров или самом блоке. Ремонт будет стоить тысячи долларов.

Резкий перепад температур приведет к трещинам в головке блока цилиндров или самом блоке. Ремонт будет стоить тысячи долларов. Пытаться завести двигатель, если он заглох. Если при попытке запуска слышен скрежет, стук или он просто не прокручивается, то это может свидетельствовать о критических повреждениях, таких как заклинивание поршней. Дальнейшие попытки только усугубят ситуацию.

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