Двигатель перегрелся в пробке: что делать водителю

Что делать водителю, когда в пробке перегрелся двигатель
Когда во время стояния автомобиля в длинной пробке появляются признаки перегрева двигателя, водителю следует действовать быстро, но хладнокровно. Именно от этого будет зависеть дальнейшая судьба мотора и кошелька автовладельца.
Об этом написал Avtopilot.
Экстренные действия
Сначала нужно максимально разгрузить двигатель и немедленно в течение 30-60 секунд помочь системе охлаждения автомобиля.
- Выключить кондиционер. Компрессор кондиционера создает значительную дополнительную нагрузку на двигатель, заставляя его выделять еще больше тепла.
- Включить обогреватель. Следует открыть окна, включить печку на максимальную температуру и скорость вентилятора. Радиатор обогревателя является частью системы охлаждения. Поэтому, когда он включен, создается дополнительный круг для максимального отвода тепла от двигателя.
- Остановиться на обочине. Желательно не глушить двигатель сразу, так как помпа, циркулирующая охлаждающей жидкостью, работает только при заведенном моторе.
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Чего нельзя делать
После выключения двигателя надо осторожно открыть капот, и подождать 30-40 минут, прежде чем действовать дальше. Этого времени обычно достаточно, чтобы давление в системе упало, а температура металла снизилась до безопасного уровня.
Категорически запрещается:
- Открывать крышку радиатора или расширительного бачка. В разогретой системе охлаждения давление достигает 1,5-2 атмосфер. При открытии крышки из-под нее вырвется струя кипятка и пара температурой более 100°C. Это очень опасно.
- Лить холодную воду на двигатель. Резкий перепад температур приведет к трещинам в головке блока цилиндров или самом блоке. Ремонт будет стоить тысячи долларов.
- Пытаться завести двигатель, если он заглох. Если при попытке запуска слышен скрежет, стук или он просто не прокручивается, то это может свидетельствовать о критических повреждениях, таких как заклинивание поршней. Дальнейшие попытки только усугубят ситуацию.
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