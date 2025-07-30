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Главная Авто Что делать водителю, когда в пробке перегрелся двигатель

Что делать водителю, когда в пробке перегрелся двигатель

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 20:40
Двигатель перегрелся в пробке: что делать водителю
Пробка в Киеве. Фото: wikimedia.org

Когда во время стояния автомобиля в длинной пробке появляются признаки перегрева двигателя, водителю следует действовать быстро, но хладнокровно. Именно от этого будет зависеть дальнейшая судьба мотора и кошелька автовладельца.

Об этом написал Avtopilot.

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Экстренные действия

Сначала нужно максимально разгрузить двигатель и немедленно в течение 30-60 секунд помочь системе охлаждения автомобиля.

  • Выключить кондиционер. Компрессор кондиционера создает значительную дополнительную нагрузку на двигатель, заставляя его выделять еще больше тепла.
  • Включить обогреватель. Следует открыть окна, включить печку на максимальную температуру и скорость вентилятора. Радиатор обогревателя является частью системы охлаждения. Поэтому, когда он включен, создается дополнительный круг для максимального отвода тепла от двигателя.
  • Остановиться на обочине. Желательно не глушить двигатель сразу, так как помпа, циркулирующая охлаждающей жидкостью, работает только при заведенном моторе.

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Чего нельзя делать

После выключения двигателя надо осторожно открыть капот, и подождать 30-40 минут, прежде чем действовать дальше. Этого времени обычно достаточно, чтобы давление в системе упало, а температура металла снизилась до безопасного уровня.

Категорически запрещается:

  • Открывать крышку радиатора или расширительного бачка. В разогретой системе охлаждения давление достигает 1,5-2 атмосфер. При открытии крышки из-под нее вырвется струя кипятка и пара температурой более 100°C. Это очень опасно.
  • Лить холодную воду на двигатель. Резкий перепад температур приведет к трещинам в головке блока цилиндров или самом блоке. Ремонт будет стоить тысячи долларов.
  • Пытаться завести двигатель, если он заглох. Если при попытке запуска слышен скрежет, стук или он просто не прокручивается, то это может свидетельствовать о критических повреждениях, таких как заклинивание поршней. Дальнейшие попытки только усугубят ситуацию.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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