Латинські літери на українських номерах авто: що вони означають

Українські номерні знаки. Фото: zprz.city

Ще нещодавно на номері автомобіля код регіону вказував, в якій області України зареєстрований транспортний засіб. Сьогодні ця система зазнала істотних змін.

Про це повідомила "Україна за кермом".

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Номер поза регіоном

Ще у 2023 році наказ МВС змінив вимоги до державних номерних знаків в Україні, що поклало початок трансформації системи, за якою автомобільні номери показували "прописку" транспортних засобів до певних областей нашої держави.

Пізніше було затверджено дві нові серії знаків, що ще більше заплутало водіїв, адже вони призначаються для машин, оформлених поза регіонами. Парні сполучення літер, зокрема латинського алфавіту, означають зовсім інше.

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Інфографіка: uzr.com.ua

Що означають літери

Поєднання літер ЕD або DC на номерних знаках призначені для машин, угода купівлі-продажу яких укладена із застосуванням засобів електронного кабінету водія в єдиній інформаційній системі МВС;

Поєднання літер DI або PD призначені для номерів транспорту, якщо договір його купівлі було оформлено через Єдиний державний портал електронних послуг, зокрема через застосунок "Дія".

Ці сполучення літер розміщені там, де на звичних номерах позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу.

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