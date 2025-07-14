Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Что означают латинские буквы на украинских номерах авто

Что означают латинские буквы на украинских номерах авто

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 15:20
Латинские буквы на украинских номерах авто: что они означают
Украинские номерные знаки. Фото: zprz.city

Еще недавно на номере автомобиля код региона указывал, в какой области Украины зарегистрировано транспортное средство. Сегодня эта система претерпела существенные изменения.

Об этом сообщила "Украина за рулем".

Реклама
Читайте также:

Номер вне региона

Еще в 2023 году приказ МВД изменил требования к государственным номерным знакам в Украине, что положило начало трансформации системы, по которой автомобильные номера показывали "прописку" транспортных средств к определенным областям нашего государства.

Позже были утверждены две новые серии знаков, что еще больше запутало водителей, ведь они предназначаются для машин, оформленных вне регионов. Парные сочетания букв, в частности латинского алфавита, означают совсем другое.

Также читайте:

Какой штраф за езду на транзитных номерах авто в 2025 году

В Украине усложняют продажу подержанных автомобилей

Нові номерні знаки.
Инфографика: uzr.com.ua

Что означают буквы

  • Сочетание букв ЕD или DC на номерных знаках предназначены для машин, сделка купли-продажи которых заключена с применением средств электронного кабинета водителя в единой информационной системе МВД;
  • Сочетания букв DI или PD предназначены для номеров транспорта, если договор его покупки был оформлен через Единый государственный портал электронных услуг, в частности через приложение "Дія".

Эти сочетания букв размещены там, где на привычных номерах обозначают административно-территориальную принадлежность места регистрации транспортного средства.

Также читайте:

Какой штраф за автомобильные номера в 2025 году

Сколько денег украинцы тратят на модные номера авто

МВД Дия госрегистрация авто автомобиль госномер номер
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации