Латинские буквы на украинских номерах авто: что они означают

Украинские номерные знаки. Фото: zprz.city

Еще недавно на номере автомобиля код региона указывал, в какой области Украины зарегистрировано транспортное средство. Сегодня эта система претерпела существенные изменения.

Об этом сообщила "Украина за рулем".

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Еще в 2023 году приказ МВД изменил требования к государственным номерным знакам в Украине, что положило начало трансформации системы, по которой автомобильные номера показывали "прописку" транспортных средств к определенным областям нашего государства.

Позже были утверждены две новые серии знаков, что еще больше запутало водителей, ведь они предназначаются для машин, оформленных вне регионов. Парные сочетания букв, в частности латинского алфавита, означают совсем другое.

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Инфографика: uzr.com.ua

Что означают буквы

Сочетание букв ЕD или DC на номерных знаках предназначены для машин, сделка купли-продажи которых заключена с применением средств электронного кабинета водителя в единой информационной системе МВД;

Сочетания букв DI или PD предназначены для номеров транспорта, если договор его покупки был оформлен через Единый государственный портал электронных услуг, в частности через приложение "Дія".

Эти сочетания букв размещены там, где на привычных номерах обозначают административно-территориальную принадлежность места регистрации транспортного средства.

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