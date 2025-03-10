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Сколько денег украинцы тратят на модные номера авто

10 марта 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Инвестиция в стиль: сколько модных номеров авто заказали украинцы
Платные номера. Фото: zprz.city
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Сервисные центры МВД, по желанию автовладельца и за дополнительную оплату, предоставляют номерные знаки с красивой комбинацией цифр и индивидуальные номера для автомобилей. Несмотря на достаточно высокую стоимость этой услуги, такие номера были достаточно популярны среди украинцев в 2024 году.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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  • Разница между платными и индивидуальными номерами

Платные номера содержат красивые комбинации цифр (0001, 7777, 5577, 1234, 1001 и т.д.), на которые государством установлена и зафиксирована цена. Они являются основными номерными знаками государственного образца, с ними можно выезжать за границу.

Индивидуальные номера — это дополнительный комплект, который выдается к основному, информация о нем заносится в свидетельство о регистрации. Ездить с такими можно только по территории Украины. На них можно наносить произвольные (кроме запрещенных) слова, логотипы, в количестве не менее трех и не более восьми символов.

  • Цены на номера

Получение выделенных платных комбинаций номеров типа 0001, 0007, 7777 обойдется в 96 000 грн. Более дешевые варианты типа 0002-0005, 0008-0009, 1111, 2222 (и подобные) — по 60 000 грн. Номера вроде 0123, 1234, 0011, 0022 стоят 18 000 грн. Самые дешевые платные номерные знаки за 4800 грн являются комбинациями типа 9909, 8388, 0500 и тому подобное.

Индивидуальные таблички стоят 300 грн за минимальные 3 символа, а дальше по 90 грн за каждый следующий. За логотип надо выложить 500 грн. Плюс нужно оплатить 340 грн за изготовление номера.

  • Платные номерные знаки

В прошлом году СЦ МВД выдали 15 003 номерных знаков с платной комбинацией цифр. Из них 13 239 пришлось на легковушки, 1073 — на грузовики, 245 — на мотоциклы, 36 — на автобусы, остаток разделили между собой квадроциклы, трициклы и мопеды.

Больше всего платных номеров получили 450 владельцев BMW X5, за ними следуют водители Toyota Camry (310) и BMW 5 Series (314).

  • Индивидуальные номерные знаки
Індивідуальні номерні знаки на автомобіль.
Фото: radiotrek.rv.ua

Выделить свои авто надписями на табличках вроде МАКС, BOSS решили владельцы 15 577 транспортных средств. Среди них больше всего таких номеров попали на легковые авто — 14 481 штука. На грузовики — 665 шт., на мотоциклы — 408 шт., на автобусы — 22 шт., на квадроцикл — 1 шт.

Индивидуальные номерные таблички чаще всего получали BMW 3 Series — 517 шт. На втором месте Volkswagen Passat — 515 шт., на третьем — BMW 5 Series с 488 номерами.

Ранее мы писали, какой штраф предусмотрен за отсутствие подсветки номера авто. Также писали, какие буквы запрещены на номерах автомобиля.

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