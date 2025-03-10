Інвестиція в стиль: скільки модних номерів авто замовили українці

Скільки грошей українці витрачають на модні номери авто
Сервісні центри МВС, за бажанням автовласника та за додаткову оплату, надають номерні знаки з красивою комбінацією цифр та індивідуальні номери для автомобілів. Попри досить високу вартість цієї послуги, такі номери були досить популярні серед українців у 2024 році.
Про це написав Інститут досліджень авторинку.
- Різниця між платними та індивідуальними
Платні номери містять красиві комбінації цифр (0001, 7777, 5577, 1234, 1001 тощо), на які державою встановлена та зафіксована ціна. Вони є основними номерними знаками державного зразка, з ними можна виїжджати за кордон.
Індивідуальні номери — це додатковий комплект, який видається до основного, інформація про нього заноситься у свідоцтво про реєстрацію. Їздити з такими можна лише по території України. На них можна наносити довільні (крім заборонених) слова, логотипи, у кількості не менше трьох та не більше восьми символів.
- Ціни на номери
Отримання виділених платних комбінацій номерів типу 0001, 0007, 7777 обійдеться у 96 000 грн. Дешевші варіанти типу 0002-0005, 0008-0009, 1111, 2222 (та подібні) — по 60 000 грн. Номери на кшталт 0123, 1234, 0011, 0022 коштують 18 000 грн. Найдешевші платні номерні знаки за 4800 грн є комбінаціями типу 9909, 8388, 0500 тощо.
Індивідуальні таблички коштують 300 грн за мінімальні 3 символи, а далі по 90 грн за кожен наступний. За логотип треба викласти 500 грн. Плюс потрібно оплатити 340 грн за виготовлення номера.
- Платні номерні знаки
Торік СЦ МВС видали 15 003 номерних знаків з платною комбінацією цифр. З них 13 239 прийшлося на легковики, 1073 — на вантажівки, 245 — на мотоцикли, 36 — на автобуси, залишок розділили між собою квадроцикли, трицикли та мопеди.
Найбільше платних номерів отримали 450 власників BMW X5, за ними йдуть водії Toyota Camry (310) та BMW 5 Series (314).
- Індивідуальні номерні знаки
Виділити свої авто написами на табличках на кшталт МАКС, BOSS вирішили власники 15 577 транспортних засобів. Серед них найбільше таких номерів потрапили на легкові авто — 14 481 штука. На вантажівки — 665 шт., на мотоцикли — 408 шт., на автобуси — 22 шт., на квадроцикл — 1 шт.
Індивідуальні номерні таблички найчастіше отримували BMW 3 Series — 517 шт. На другому місці Volkswagen Passat — 515 шт., на третьому — BMW 5 Series з 488 номерами.
Раніше ми писали, який штраф передбачений за відсутність підсвітки номера авто. Також писали, які літери заборонені на номерах автомобіля.
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