Інвестиція в стиль: скільки модних номерів авто замовили українці

Платні номери. Фото: zprz.city

Сервісні центри МВС, за бажанням автовласника та за додаткову оплату, надають номерні знаки з красивою комбінацією цифр та індивідуальні номери для автомобілів. Попри досить високу вартість цієї послуги, такі номери були досить популярні серед українців у 2024 році.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Різниця між платними та індивідуальними

Платні номери містять красиві комбінації цифр (0001, 7777, 5577, 1234, 1001 тощо), на які державою встановлена та зафіксована ціна. Вони є основними номерними знаками державного зразка, з ними можна виїжджати за кордон.

Індивідуальні номери — це додатковий комплект, який видається до основного, інформація про нього заноситься у свідоцтво про реєстрацію. Їздити з такими можна лише по території України. На них можна наносити довільні (крім заборонених) слова, логотипи, у кількості не менше трьох та не більше восьми символів.

Ціни на номери

Отримання виділених платних комбінацій номерів типу 0001, 0007, 7777 обійдеться у 96 000 грн. Дешевші варіанти типу 0002-0005, 0008-0009, 1111, 2222 (та подібні) — по 60 000 грн. Номери на кшталт 0123, 1234, 0011, 0022 коштують 18 000 грн. Найдешевші платні номерні знаки за 4800 грн є комбінаціями типу 9909, 8388, 0500 тощо.

Індивідуальні таблички коштують 300 грн за мінімальні 3 символи, а далі по 90 грн за кожен наступний. За логотип треба викласти 500 грн. Плюс потрібно оплатити 340 грн за виготовлення номера.

Платні номерні знаки

Торік СЦ МВС видали 15 003 номерних знаків з платною комбінацією цифр. З них 13 239 прийшлося на легковики, 1073 — на вантажівки, 245 — на мотоцикли, 36 — на автобуси, залишок розділили між собою квадроцикли, трицикли та мопеди.

Найбільше платних номерів отримали 450 власників BMW X5, за ними йдуть водії Toyota Camry (310) та BMW 5 Series (314).

Індивідуальні номерні знаки

Фото: radiotrek.rv.ua

Виділити свої авто написами на табличках на кшталт МАКС, BOSS вирішили власники 15 577 транспортних засобів. Серед них найбільше таких номерів потрапили на легкові авто — 14 481 штука. На вантажівки — 665 шт., на мотоцикли — 408 шт., на автобуси — 22 шт., на квадроцикл — 1 шт.

Індивідуальні номерні таблички найчастіше отримували BMW 3 Series — 517 шт. На другому місці Volkswagen Passat — 515 шт., на третьому — BMW 5 Series з 488 номерами.

Раніше ми писали, який штраф передбачений за відсутність підсвітки номера авто. Також писали, які літери заборонені на номерах автомобіля.