Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Рынок заполонили поддельные запчасти Mercedes

Рынок заполонили поддельные запчасти Mercedes

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 01:20
На рынке значительно увеличилось количество подделок запчастей Mercedes
Оригинальный Mercedes-Maybach EQS 2024 года. Фото: Mercedes

Компания Mercedes борется с пиратством, ведь поддельные запчасти на рынке становятся все большей проблемой. Но это еще не все — злоумышленники научились подделывать даже целые автомобили.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Волна контрафакта

Европейская автомобильная промышленность находится в сложном положении — производителям приходится бороться на нескольких фронтах. Конкуренция со стороны Китая привела к снижению продаж автомобилей, да еще и заставила снизить цены. Компании также должны развивать электромобильность, которая еще не приобрела большой популярности среди покупателей, а затраты на переход огромны. Еще одним препятствием являются таможенные споры. К этому добавляется проблема поддельных предложений подержанных автомобилей и контрафактных запчастей.

В 2024 году количество поддельных запчастей в Mercedes выросло рекордно. Немецкий производитель удалил более 212 000 фальшивых предложений с онлайн-площадок и социальных сетей. Это на 49% больше, чем годом ранее.

Проблема является серьезной, поскольку она влияет на критически важные компоненты транспортного средства, к которым относятся детали тормозной системы и воздушные фильтры, не соответствующие стандартам безопасности. Было обнаружено, что подделки содержат токсичные вещества, такие как свинец и мышьяк, а воздушные фильтры изготовлены из легковоспламеняющихся материалов.

Также читайте:

Почему Европа переживает бум подержанных запчастей для авто

Самый надежный подержанный кроссовер Mercedes за последние 20 лет

Поддельные AMG и Maybach

Оказывается, что не только запчасти, но и целые автомобили стали мишенями для преступников. По данным HNA.de, роскошные модели AMG и Maybach особенно привлекательны для мошенников.

В 2024 году по всему миру международными правоохранительными органами было проведено 793 рейда на нелегальные мастерские, изъято более 1 500 000 поддельных компонентов. Конечно, обезвредили далеко не всех.

Эксперты общегерманского автомобильного клуба ADAC советует, как не попасть впросак.

  • Обращайте внимание на цену. Подозрительно низкие цены являются первым тревожным сигналом.
  • Проверяйте источник. Покупайте только у проверенных поставщиков.
  • Проверьте качество. Видимые дефекты изготовления являются признаком того, что что-то не так.

Водителям, которые стремятся сэкономить деньги, ADAC рекомендует восстановленные запасные части. Они могут быть до 50% дешевле оригинального оборудования, но часто имеют полную гарантию.

Также читайте:

Покупатели заставили Mercedes продолжить выпуск популярной модели

Какие подержанные немецкие кроссоверы создают владельцам проблемы

авто Mercedes-Benz автомобиль запчасти подделки
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации