На рынке значительно увеличилось количество подделок запчастей Mercedes

Рынок заполонили поддельные запчасти Mercedes
Компания Mercedes борется с пиратством, ведь поддельные запчасти на рынке становятся все большей проблемой. Но это еще не все — злоумышленники научились подделывать даже целые автомобили.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Волна контрафакта
Европейская автомобильная промышленность находится в сложном положении — производителям приходится бороться на нескольких фронтах. Конкуренция со стороны Китая привела к снижению продаж автомобилей, да еще и заставила снизить цены. Компании также должны развивать электромобильность, которая еще не приобрела большой популярности среди покупателей, а затраты на переход огромны. Еще одним препятствием являются таможенные споры. К этому добавляется проблема поддельных предложений подержанных автомобилей и контрафактных запчастей.
В 2024 году количество поддельных запчастей в Mercedes выросло рекордно. Немецкий производитель удалил более 212 000 фальшивых предложений с онлайн-площадок и социальных сетей. Это на 49% больше, чем годом ранее.
Проблема является серьезной, поскольку она влияет на критически важные компоненты транспортного средства, к которым относятся детали тормозной системы и воздушные фильтры, не соответствующие стандартам безопасности. Было обнаружено, что подделки содержат токсичные вещества, такие как свинец и мышьяк, а воздушные фильтры изготовлены из легковоспламеняющихся материалов.
Поддельные AMG и Maybach
Оказывается, что не только запчасти, но и целые автомобили стали мишенями для преступников. По данным HNA.de, роскошные модели AMG и Maybach особенно привлекательны для мошенников.
В 2024 году по всему миру международными правоохранительными органами было проведено 793 рейда на нелегальные мастерские, изъято более 1 500 000 поддельных компонентов. Конечно, обезвредили далеко не всех.
Эксперты общегерманского автомобильного клуба ADAC советует, как не попасть впросак.
- Обращайте внимание на цену. Подозрительно низкие цены являются первым тревожным сигналом.
- Проверяйте источник. Покупайте только у проверенных поставщиков.
- Проверьте качество. Видимые дефекты изготовления являются признаком того, что что-то не так.
Водителям, которые стремятся сэкономить деньги, ADAC рекомендует восстановленные запасные части. Они могут быть до 50% дешевле оригинального оборудования, но часто имеют полную гарантию.
