На рынке значительно увеличилось количество подделок запчастей Mercedes

Оригинальный Mercedes-Maybach EQS 2024 года. Фото: Mercedes

Компания Mercedes борется с пиратством, ведь поддельные запчасти на рынке становятся все большей проблемой. Но это еще не все — злоумышленники научились подделывать даже целые автомобили.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Волна контрафакта

Европейская автомобильная промышленность находится в сложном положении — производителям приходится бороться на нескольких фронтах. Конкуренция со стороны Китая привела к снижению продаж автомобилей, да еще и заставила снизить цены. Компании также должны развивать электромобильность, которая еще не приобрела большой популярности среди покупателей, а затраты на переход огромны. Еще одним препятствием являются таможенные споры. К этому добавляется проблема поддельных предложений подержанных автомобилей и контрафактных запчастей.

В 2024 году количество поддельных запчастей в Mercedes выросло рекордно. Немецкий производитель удалил более 212 000 фальшивых предложений с онлайн-площадок и социальных сетей. Это на 49% больше, чем годом ранее.

Проблема является серьезной, поскольку она влияет на критически важные компоненты транспортного средства, к которым относятся детали тормозной системы и воздушные фильтры, не соответствующие стандартам безопасности. Было обнаружено, что подделки содержат токсичные вещества, такие как свинец и мышьяк, а воздушные фильтры изготовлены из легковоспламеняющихся материалов.

Поддельные AMG и Maybach

Оказывается, что не только запчасти, но и целые автомобили стали мишенями для преступников. По данным HNA.de, роскошные модели AMG и Maybach особенно привлекательны для мошенников.

В 2024 году по всему миру международными правоохранительными органами было проведено 793 рейда на нелегальные мастерские, изъято более 1 500 000 поддельных компонентов. Конечно, обезвредили далеко не всех.

Эксперты общегерманского автомобильного клуба ADAC советует, как не попасть впросак.

Обращайте внимание на цену. Подозрительно низкие цены являются первым тревожным сигналом.

Покупайте только у проверенных поставщиков. Проверьте качество. Видимые дефекты изготовления являются признаком того, что что-то не так.

Водителям, которые стремятся сэкономить деньги, ADAC рекомендует восстановленные запасные части. Они могут быть до 50% дешевле оригинального оборудования, но часто имеют полную гарантию.

