На ринку значно побільшало підробок запчастин Mercedes

Оригінальний Mercedes-Maybach EQS 2024 року. Фото: Mercedes

Компанія Mercedes бореться з піратством, адже підроблені запчастини на ринку стають дедалі більшою проблемою. Але це ще не все — зловмисники навчилися підробляти навіть цілі автомобілі.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама

Читайте також:

Хвиля контрафакту

Європейська автомобільна промисловість перебуває у складному становищі — виробникам доводиться боротися на кількох фронтах. Конкуренція з боку Китаю призвела до зниження продажів автомобілів та ще й змусила знизити ціни. Компанії також повинні розвивати електромобільність, яка ще не набула великої популярності серед покупців, а витрати на перехід величезні. Ще однією перешкодою є митні суперечки. До цього додається проблема підроблених пропозицій вживаних автомобілів та контрафактних запчастин.

У 2024 році кількість підроблених запчастин у Mercedes зросла рекордно. Німецький виробник видалив понад 212 000 фальшивих пропозицій з онлайн-майданчиків та соціальних мереж. Це на 49% більше, ніж роком раніше.

Проблема є серйозною, позаяк вона впливає на критично важливі компоненти транспортного засобу, до яких належать деталі гальмівної системи та повітряні фільтри, що не відповідають стандартам безпеки. Було виявлено, що підробки містять токсичні речовини, такі як свинець та миш'як, а повітряні фільтри виготовлені з легкозаймистих матеріалів.

Також читайте:

Чому Європа переживає бум вживаних запчастин для авто

Найнадійніший вживаний кросовер Mercedes за останні 20 років

Підроблені AMG та Maybach

Виявляється, що не лише запчастини, а й цілі автомобілі стали мішенями для злочинців. За даними HNA.de, розкішні моделі AMG та Maybach особливо привабливі для шахраїв.

У 2024 році по всьому світу міжнародними правоохоронними органами було проведено 793 рейди на нелегальні майстерні, вилучено понад 1 500 000 підроблених компонентів. Звичайно, знешкодили далеко не всіх.

Експерти загальнонімецького автомобільного клубу ADAC радить, як не потрапити в халепу.

Звертайте увагу на ціну. Підозріло низькі ціни є першим тривожним сигналом.

Підозріло низькі ціни є першим тривожним сигналом. Перевіряйте джерело. Купуйте лише у перевірених постачальників.

Купуйте лише у перевірених постачальників. Перевірте якість. Видимі дефекти виготовлення є ознакою того, що щось не так.

Водіям, які прагнуть заощадити гроші, ADAC рекомендує відновлені запасні частини. Вони можуть бути до 50% дешевшими за оригінальне обладнання, але часто мають повну гарантію.

Також читайте:

Покупці змусили Mercedes продовжити випуск популярної моделі

Які вживані німецькі кросовери створюють власникам проблеми