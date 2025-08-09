Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Ринок заполонили підроблені запчастини Mercedes

Ринок заполонили підроблені запчастини Mercedes

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 01:20
На ринку значно побільшало підробок запчастин Mercedes
Оригінальний Mercedes-Maybach EQS 2024 року. Фото: Mercedes

Компанія Mercedes бореться з піратством, адже підроблені запчастини на ринку стають дедалі більшою проблемою. Але це ще не все — зловмисники навчилися підробляти навіть цілі автомобілі.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Хвиля контрафакту

Європейська автомобільна промисловість перебуває у складному становищі — виробникам доводиться боротися на кількох фронтах. Конкуренція з боку Китаю призвела до зниження продажів автомобілів та ще й змусила знизити ціни. Компанії також повинні розвивати електромобільність, яка ще не набула великої популярності серед покупців, а витрати на перехід величезні. Ще однією перешкодою є митні суперечки. До цього додається проблема підроблених пропозицій вживаних автомобілів та контрафактних запчастин.

У 2024 році кількість підроблених запчастин у Mercedes зросла рекордно. Німецький виробник видалив понад 212 000 фальшивих пропозицій з онлайн-майданчиків та соціальних мереж. Це на 49% більше, ніж роком раніше.

Проблема є серйозною, позаяк вона впливає на критично важливі компоненти транспортного засобу, до яких належать деталі гальмівної системи та повітряні фільтри, що не відповідають стандартам безпеки. Було виявлено, що підробки містять токсичні речовини, такі як свинець та миш'як, а повітряні фільтри виготовлені з легкозаймистих матеріалів.

Також читайте:

Чому Європа переживає бум вживаних запчастин для авто

Найнадійніший вживаний кросовер Mercedes за останні 20 років

Підроблені AMG та Maybach

Виявляється, що не лише запчастини, а й цілі автомобілі стали мішенями для злочинців. За даними HNA.de, розкішні моделі AMG та Maybach особливо привабливі для шахраїв. 

У 2024 році по всьому світу міжнародними правоохоронними органами було проведено 793 рейди на нелегальні майстерні, вилучено понад 1 500 000 підроблених компонентів. Звичайно, знешкодили далеко не всіх.

Експерти загальнонімецького автомобільного клубу ADAC радить, як не потрапити в халепу.

  • Звертайте увагу на ціну. Підозріло низькі ціни є першим тривожним сигналом.
  • Перевіряйте джерело. Купуйте лише у перевірених постачальників.
  • Перевірте якість. Видимі дефекти виготовлення є ознакою того, що щось не так.

Водіям, які прагнуть заощадити гроші, ADAC рекомендує відновлені запасні частини. Вони можуть бути до 50% дешевшими за оригінальне обладнання, але часто мають повну гарантію.

Також читайте:

Покупці змусили Mercedes продовжити випуск популярної моделі

Які вживані німецькі кросовери створюють власникам проблеми

авто Mercedes-Benz автомобіль запчастини підробки
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації