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Головна Авто Покупці змусили Mercedes продовжити випуск популярної моделі

Покупці змусили Mercedes продовжити випуск популярної моделі

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 15:20
Mercedes змушений продовжити випуск популярної моделі під тиском автолюбителів
Mercedes-Benz A-Class Фото: topgear.com

Компанія Mercedes-Benz планувала припинити виробництво автомобілів A-класу вже у 2026 році. Однак шалений попит на модель змусив німецького гіганта продовжити їхній випуск щонайменше до 2028 року.

Про це повідомив Motor1.

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Причини продовження

Mercedes A-Class залишатиметься в модельному ряді навіть після запуску нового CLA. Причина — стабільний попит, особливо на європейському ринку. Лише в Німеччині у першій половині 2025 року продано майже 8000 нових автомобілів А-класу.

Високий попит на покоління A-класу, представлене у 2018 році, повʼязано з цінами на авто.  У Німеччині 5-дверний A 180 починається від 34 252 євро, тоді як новий електричний CLA починається приблизно від 56 000 євро, й навіть з двигуном внутрішнього згоряння він навряд чи буде доступний за ціною менш як 40 000 євро.

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Зміна курсу 

Ще на початку 2024 року в компанії відбувся стратегічний зсув. Якщо у 2021 році генеральний директор Mercedes Ола Калленіус говорив про мету продавати з 2030 року лише повністю електричні нові автомобілі, то у звіті про фінансові результати торік вже йшлося про те, що компанія очікує продажів BEV та PHEV на рівні 50% від загального обсягу у другій половині десятиліття.

Цілком доречно, що в майбутньому компанія пропонуватиме як електричні, так й моделі з двигуном внутрішнього згоряння в одному кузові. Подібно до того, що BMW робить вже деякий час, наприклад, з 5-ю серією та i5.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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