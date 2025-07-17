Mercedes вынужден продолжить выпуск популярной модели под давлением автолюбителей

Mercedes-Benz A-Class Фото: topgear.com

Компания Mercedes-Benz планировала прекратить производство автомобилей A-класса уже в 2026 году. Однако бешеный спрос на модель заставил немецкого гиганта продлить их выпуск как минимум до 2028 года.

Об этом сообщил Motor1.

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Причины продления

Mercedes A-Class будет оставаться в модельном ряду даже после запуска нового CLA. Причина — стабильный спрос, особенно на европейском рынке. Только в Германии в первой половине 2025 года продано почти 8000 новых автомобилей А-класса.

Высокий спрос на поколение A-класса, представленное в 2018 году, связан с ценами на авто. В Германии 5-дверный A 180 начинается от 34 252 евро, тогда как новый электрический CLA начинается примерно от 56 000 евро, и даже с двигателем внутреннего сгорания он вряд ли будет доступен по цене менее 40 000 евро.

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Изменение курса

Еще в начале 2024 года в компании произошел стратегический сдвиг. Если в 2021 году генеральный директор Mercedes Ола Каллениус говорил о цели продавать с 2030 года только полностью электрические новые автомобили, то в отчете о финансовых результатах в прошлом году уже говорилось, что компания ожидает продаж BEV и PHEV на уровне 50% от общего объема во второй половине десятилетия.

Вполне уместно, что в будущем компания будет предлагать как электрические, так и модели с двигателем внутреннего сгорания в одном кузове. Подобно тому, что BMW делает уже некоторое время, например, с 5-й серией и i5.

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