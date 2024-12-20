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Новый уровень — теперь за рулем Mercedes можно смотреть кино

20 декабря 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Mercedes дала водителям уникальную возможность смотреть кино за рулем
Мерседес Drive Pilot. Фото: Mercedes
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Mercedes-Benz получила официальное разрешение на внедрение системы автопилотирования Drive Pilot в Германии на скорости до 95 км/ч. Теперь водитель может спокойно заниматься своими делами или развлекаться, пока машина сама везет его, куда нужно.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Первая утвержденная система

Mercedes Drive Pilot — первая система автономного вождения третьего уровня, одобренная для использования в Европе (Германия) и США (Невада и Калифорния).

Система не требует от водителя смотреть на дорогу, держаться за руль и т.п. А если Drive Pilot не справится, то автомобиль уведомит об этом водителя и даст ему 10 секунд на реакцию. Безопасное автономное вождение обслуживают 35 датчиков, в частности LiDAR, способен очень точно определять положение автомобиля в пространстве.

Новый уровень – теперь за рулем Mercedes можно смотреть кино - фото 1
Фото: mbusa.com

Увеличить скорость

Скорость 95 км/ч без присмотра водителя — это огромное достижение, ведь до сих пор Drive Pilot могла работать всего на 60 км/ч.

Но это только начало разработки системы пятого уровня, которая дает возможность автономного вождения при любых обстоятельствах. При этом в Германии к концу десятилетия планируют повысить максимальную скорость автономного вождения до 130 км/ч, что является самым высоким показателем разрешенным законом.

Новый Drive Pilot будет доступен в моделях S-класса и EQS в начале 2025 года. Конечно, он будет доступен и в других моделях автоконцерна в будущем.

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США Германия авто Mercedes-Benz технологии автомобиль водители

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