В США начнется новое расследование по безопасности автопилота Tesla

Работает автопилот Tesla. Фото: techcrunch.com

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) в конце 2023 года закрыло дело о системе помощи водителю Tesla Autopilot. Тогда автопроизводитель вынужден был обновить программу, но компании грозит новое расследование.

Об этом сообщил Motor Trend.

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Последствия расследования

Расследование началось летом 2021 года, вызванное несколькими авариями Tesla с припаркованными автомобилями скорой помощи. Спустя почти три года NHTSA определила, что оригинальная конструкция системы автопилота Tesla привела к "предсказуемому неправильному использованию и авариям, которых можно было избежать". Причем правительство привязало эту технологию к 13 смертельным случаям в результате ДТП.

Как отреагировала Tesla

Теперь Tesla использует датчик крутящего момента рулевого управления и камеру в салоне для отслеживания действий и внимания водителя. Компания утверждает:

"Автопилот, расширенный автопилот и полная возможность самостоятельного вождения предназначены для использования с полностью внимательным водителем, который держит руки на руле и готов взять на себя управление в любой момент. Даже включение функции не делает автомобиль автономным".

Новое расследование

Вместе с объявлением о закрытии исследования 2021 года, NHTSA также заявило, что оно оценивает, достаточно ли обновление программы для безопасного использования системы автопилота Tesla сегодня.

Washington Post сообщила, что после испытаний в Огайо, NHTSA утверждает, у них осталось много вопросов по дальнейшей работе системы.

Во время независимого теста портала Motor Trend, специалисты пришли к выводу, что обновление автопилота кажется четко разработанным, чтобы предотвратить дальнейшие действия правительства, а не для того, чтобы уменьшить отвлечение водителя и повысить безопасность.

Похоже, Tesla все же придется устранить недостатки, которые NHTSA обнаружила в ее системах помощи водителю.

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