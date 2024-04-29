В США начнется новое расследование по безопасности автопилота Tesla

Автопилоты Tesla снова в центре внимания — в США начнется новое расследование
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) в конце 2023 года закрыло дело о системе помощи водителю Tesla Autopilot. Тогда автопроизводитель вынужден был обновить программу, но компании грозит новое расследование.
Об этом сообщил Motor Trend.
Последствия расследования
Расследование началось летом 2021 года, вызванное несколькими авариями Tesla с припаркованными автомобилями скорой помощи. Спустя почти три года NHTSA определила, что оригинальная конструкция системы автопилота Tesla привела к "предсказуемому неправильному использованию и авариям, которых можно было избежать". Причем правительство привязало эту технологию к 13 смертельным случаям в результате ДТП.
Как отреагировала Tesla
Теперь Tesla использует датчик крутящего момента рулевого управления и камеру в салоне для отслеживания действий и внимания водителя. Компания утверждает:
"Автопилот, расширенный автопилот и полная возможность самостоятельного вождения предназначены для использования с полностью внимательным водителем, который держит руки на руле и готов взять на себя управление в любой момент. Даже включение функции не делает автомобиль автономным".
Новое расследование
Вместе с объявлением о закрытии исследования 2021 года, NHTSA также заявило, что оно оценивает, достаточно ли обновление программы для безопасного использования системы автопилота Tesla сегодня.
Washington Post сообщила, что после испытаний в Огайо, NHTSA утверждает, у них осталось много вопросов по дальнейшей работе системы.
Во время независимого теста портала Motor Trend, специалисты пришли к выводу, что обновление автопилота кажется четко разработанным, чтобы предотвратить дальнейшие действия правительства, а не для того, чтобы уменьшить отвлечение водителя и повысить безопасность.
Похоже, Tesla все же придется устранить недостатки, которые NHTSA обнаружила в ее системах помощи водителю.
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