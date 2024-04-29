В США розпочнеться нове розслідування щодо безпеки автопілота Tesla

Працює автопілот Tesla. Фото: techcrunch.com

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) наприкінці 2023 року закрило справу щодо системи допомоги водієві Tesla Autopilot. Тоді автовиробник був змушений оновити програму, але компанії загрожує нове розслідування.

Про це повідомив Motor Trend.

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Наслідки розслідування

Розслідування почалося влітку 2021 року, спричинене кількома аваріями Tesla із припаркованими автомобілями швидкої допомоги. Майже через три роки NHTSA визначила, що оригінальна конструкція системи автопілота Tesla призвела до "передбачуваного неправильного використання та аварій, яких можна було уникнути". Причому уряд прив’язав цю технологію до 13 смертельних випадків внаслідок ДТП.

Як відреагувала Tesla

Тепер Tesla використовує датчик крутного моменту рульового керування та камеру в салоні, щоб відстежувати дії та увагу водія. Компанія стверджує:

"Автопілот, розширений автопілот і повна можливість самостійного водіння призначені для використання з повністю уважним водієм, який тримає руки на кермі та готовий взяти на себе управління в будь-який момент. Навіть увімкнення функції не робить автомобіль автономним".

Нове розслідування

Разом з оголошенням про закриття дослідження 2021 року, NHTSA також заявило, що оцінює, чи достатньо оновлення програми для безпечного використання системи автопілота Tesla сьогодні.

Washington Post повідомила, що після випробувань в Огайо, NHTSA стверджує, у них залишилося багато питань щодо подальшої роботи системи.

Під час незалежного тесту порталу Motor Trend, фахівці дійшли висновку, що оновлення автопілота здається чітко розробленим, щоб запобігти подальшим діям уряду, а не для того, щоб зменшити відволікання водія та підвищити безпеку.

Схоже, Tesla все ж доведеться усунути недоліки, які NHTSA виявила в її системах допомоги водієві.

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