Tesla знизила ціни на авто в Європі, Китаї та США — Ілон Маск скаржиться на попит

Електрокари Tesla. Фото: tesla.com

Tesla знов знизила ціни на свої електромобілі на головних авторинках світу. За останній час це вже не перший подібний крок компанії, яка намагається врятувати обсяги продажів авто.

Про це повідомив Укравтопром.

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Як знизилися ціни у світі

"Ціни на Tesla повинні часто змінюватися, щоб відповідати виробництву та попиту", — прокоментував ситуацію гендиректор компанії Ілон Маск на X.

В Німеччині ціна на задньопривідну Model 3 впала з 42 990 євро до 40 990 євро.

ціна на задньопривідну Model 3 впала з 42 990 євро до 40 990 євро. В США ціни на автомобілі Model Y, Model X та Model S знизилися на 2000 доларів.

ціни на автомобілі Model Y, Model X та Model S знизилися на 2000 доларів. Стартова ціна оновленої моделі Model 3 у Китаї зменшилась на 14 000 юанів до 231 900 юанів (32 000 доларів).

Також Tesla опустила ціну на програмне забезпечення Full Self Driving на третину до 8000 доларів.

Чому Tesla змушена знижувати ціни

Компанія Ілона Маска перебуває в скрутному становищі. Китайські конкуренти BYD та Xiaomi випускають дешевші та привабливіші варіанти, скорочуючи частку Tesla в Китаї до менш ніж 7%.

А частка компанії на ринку США торік вперше опустилася нижче 50%. Відповідно скорочується й прибутковість.

Новачок Xiaomi представив автомобіль вартістю 29 900 доларів за початкову модель, а авто BYD взагалі коштують до 10 000 доларів.

Ціни на вживані Tesla в Україні

Нагадаємо, сьогодні на українському вторинному авторинку за Tesla Model Y просять на 20% менше, ніж торік, а за Model S — майже на 28%.

Таким чином, можна відшукати Model S перших випусків на ходу за ціною від 15 тис. доларів, а значно новішу Model 3 — від 20 тис. доларів. Торік мінімальна вартість таких електрокарів була на 10 тис. доларів вищою.