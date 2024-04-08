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Tesla не буде випускати дешевий електрокар Model 2 — названі причини

8 квітня 2024 23:00
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Дешевого електромобіля Model 2 не буде — чому Ілон Маск відмовився від його випуску
Tesla переживає не найкращі часи. Фото: m9.news
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ілон Маск відмовився від планів випуску обіцяного раніше бюджетного авто за 25 000 доларів  Model 2 для масового ринку. Натомість Tesla зосередиться на виробництва роботизованого таксі.

Про це повідомив Reuters.

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Сьогодні компанія Ілона Маска перебуває в скрутному становищі. Китайські конкуренти BYD та Xiaomi випускають дешевші та привабливіші варіанти, скорочуючи частку Tesla в Китаї до менш ніж 7%. А частка компанії на ринку США торік вперше опустилася нижче 50%. Відповідно скорочується й прибутковість.

Новачок Xiaomi представив автомобіль вартістю 29 900 доларів за початкову модель, а авто BYD взагалі коштують до 10 000 доларів. І тепер, коли Маск відмовився від народного електромобіля Model 2, у нього залишиться одна перевага: використання бази даних Tesla для розробки технології безпілотного водіння.

Коли реальні автономні таксі

Ілон Маск днями повідомив у соцмережі X, що Tesla представить своє роботаксі вже влітку цього року.

"Tesla Robotaxi презентують 8 серпня", — написав гендиректор компанії.

Раніше Маск передбачив майбутнє мобільності, в якому безпілотні таксі зможуть стати поширенішим видом транспорту, аніж автомобілі, керовані людьми. Але графік та бізнес-модель для автономного таксі залишаються незрозумілими. При цьому, на думку експертів, плани Tesla можуть змінитися знову, залежно від економічних умов.

Щобільше, на сьогодні вже не справдилися кілька прогнозів Маска щодо того, коли насправді стане можливим повний автопілот в автомобілі.

Раніше ми писали, чому Tesla скорочує виробництво електромобілів у Китаї. Також в рейтингу автовиробників світу 2023 року Tesla не потрапила в ТОП-10.

США
Китай
Ілон Маск
Tesla
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електромобіль

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