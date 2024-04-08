Дешевого электромобиля Model 2 не будет — почему Илон Маск отказался от его выпуска

Tesla переживает не лучшие времена. Фото: m9.news

Илон Маск отказался от планов выпуска обещанного ранее бюджетного автомобиля за 25 000 долларов Model 2 для массового рынка. Вместо этого Tesla сосредоточится на производстве роботизированного такси.

Об этом сообщил Reuters.

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Почему приходит в упадок Tesla

Сегодня компания Илона Маска находится в затруднительном положении. Китайские конкуренты BYD и Xiaomi выпускают более дешевые и более привлекательные варианты, сокращая долю Tesla в Китае до менее 7%. А доля компании на рынке США в прошлом году впервые опустилась ниже 50%. Соответственно сокращается и доходность.

Новичок Xiaomi представил автомобиль стоимостью 29 900 долларов за первоначальную модель, а авто BYD вообще стоят до 10 000 долларов. И сейчас, когда Маск отказался от народного электромобиля Model 2, у него остается одно преимущество: внедрение базы данных Tesla для разработки технологии беспилотного вождения.

Когда реальные автономные такси

Илон Маск на днях сообщил в соцсети X, что Tesla представит свою работу уже летом этого года.

"Tesla Robotaxi презентуют 8 августа", — написал гендиректор компании.

Ранее Маск предсказал будущее мобильности, в котором беспилотные такси смогут стать более распространенным видом транспорта, чем автомобили, управляемые людьми. Но график и бизнес-модель для автономного такси остаются неясными. При этом, по мнению экспертов, планы Tesla могут измениться снова в зависимости от экономических условий.

Более того, на сегодняшний день уже не оправдались несколько прогнозов Маска относительно того, когда на самом деле станет возможным полный автопилот в автомобиле.

Ранее мы писали, почему Tesla сокращает производство электромобилей в Китае. Также в рейтинге автопроизводителей мира 2023 года Tesla не попала в ТОП-10.