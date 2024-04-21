Ціни на електрокари Tesla знизились — скільки коштують авто зараз

Автосалон Tesla. Фото: Reuters

Компанія Tesla знизила ціни на три з п’яти своїх моделей у п'ятницю, 19 квітня. Це відбулося одразу після того, як акції виробника електрокарів впали нижче 150 доларів за акцію.

Про це повідомляє NBC News.

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Ціни на три з п’яти моделей Tesla знизились на 2000 доларів. Виробник електромобілів знизив ціни в США на Model Y, невеликий позашляховик, який є найпопулярнішою моделлю Tesla і найбільш продаваним електромобілем у США, а також на моделі X і S, її старші та дорожчі моделі. Ціни на седан Model 3 і Cybertruck залишилися без змін.

Отже, відтепер електрокари Маска продають за такими цінами:

базова версія Model Y коштує 42 990 дол. Дорожчі та продуктивніші варіанти автомобіля тепер коштують 47 990 дол. і 51 490 дол. відповідно.

коштує 42 990 дол. Дорожчі та продуктивніші варіанти автомобіля тепер коштують 47 990 дол. і 51 490 дол. відповідно. базова версія Model S — 72 990 дол., а її картатий варіант — 87 990 дол.

— 72 990 дол., а її картатий варіант — 87 990 дол. базова версія Model X — 77 990 дол., а її картатий варіант — 92 900 дол.

Раніше цього місяця представники Tesla повідомили, що їхні світові продажі різко впали з січня по березень через посилення конкуренції в усьому світі, сповільнення зростання продажів електромобілів, а попередні зниження цін не змогли залучити більше покупців. Це було перше квартальне падіння продажів Tesla за майже чотири роки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ілон Маск відмовився від планів випуску обіцяного раніше бюджетного авто за 25 000 доларів Model 2 для масового ринку. Натомість Tesla зосередиться на виробництві роботизованого таксі.

Також ми розповідали, чому Tesla скорочує виробництво електромобілів у Китаї. Також в рейтингу автовиробників світу 2023 року Tesla не потрапила в ТОП-10.