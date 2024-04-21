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Tesla снизила цены на свои авто — сколько сейчас стоят электрокары Маска в США

21 апреля 2024 12:52
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на электрокары Tesla снизились — сколько стоят авто сейчас
Автосалон Tesla. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Компания Tesla снизила цены на три из пяти своих моделей в пятницу, 19 апреля. Это произошло сразу после того, как акции производителя электрокаров упали ниже 150 долларов за акцию.

Об этом сообщает NBC News.

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Цены на три из пяти моделей Tesla снизились на 2000 долларов. Производитель электромобилей снизил цены в США на Model Y, небольшой внедорожник, являющийся самой популярной моделью Tesla и самым продаваемым электромобилем в США, а также модели X и S, ее старшие и более дорогие модели. Цены на седан Model 3 и Cybertruck остались прежними.

Итак, теперь электрокары Маска продают по следующим ценам:

  • базовая версия Model Y стоит 42 990 дол. Более дорогие и более производительные варианты автомобиля теперь стоят 47 990 дол. и 51 490 дол. соответственно.
  • базовая версия Model S — 72 990 дол., а ее клетчатый вариант — 87 990 дол.
  • базовая версия Model X — 77 990 дол., а ее клетчатый вариант — 92 900 дол.

Ранее в этом месяце представители Tesla сообщили, что их мировые продажи резко упали с января по март из-за усиления конкуренции по всему миру, замедления роста продаж электромобилей, а предыдущие снижения цен не смогли привлечь больше покупателей. Это было первое квартальное падение продаж Tesla почти за четыре года.

Что еще стоит знать

Напомним, Илон Маск отказался от планов выпуска обещанного ранее бюджетного автомобиля за 25 000 долларов Model 2 для массового рынка. Вместо этого Tesla сосредоточится на производстве роботизированного такси.

Также мы рассказывали, почему Tesla сокращает производство электромобилей в Китае. Также в рейтинге автопроизводителей мира 2023 года Tesla не попала в ТОП-10.

США
Илон Маск
Tesla
авто
электрокары
цены

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