Tesla снизила цены на авто в Европе, Китае и США — Илон Маск жалуется на спрос

Электрокары Tesla. Фото: tesla.com

Tesla снова снизила цены на свои электромобили на главных авторынках мира. За последнее время это уже не первый подобный шаг компании, пытающейся спасти объемы продаж авто.

Об этом сообщил Укравтопром.

Читайте также:

Как снизились цены в мире

"Цены на Tesla должны часто меняться, чтобы соответствовать производству и спросу", — прокомментировал ситуацию гендиректор компании Илон Маск на X.

В Германии цена на заднеприводную Model 3 упала с 42 990 евро до 40 990 евро.

цена на заднеприводную Model 3 упала с 42 990 евро до 40 990 евро. В США цены на автомобили Model Y, Model X и Model S опустилась на 2000 долларов.

цены на автомобили Model Y, Model X и Model S опустилась на 2000 долларов. Стартовая цена обновленной модели Model 3 в Китае снизилась на 14 000 юаней до 231 900 юаней (32 000 долларов).

Также Tesla опустила цену на программное обеспечение Full Self Driving на треть до 8000 долларов.

Почему Tesla вынуждена снижать цены

Компания Илона Маска находится в затруднительном положении. Китайские конкуренты BYD и Xiaomi выпускают более дешевые и привлекательные варианты, сокращая долю Tesla в Китае до менее 7%.

А часть компании на рынке США в прошлом году впервые опустилась ниже 50%. Соответственно сокращается и доходность.

Новичок Xiaomi представил автомобиль стоимостью 29 900 долларов за базовую модель, а авто BYD вообще стоят до 10 000 долларов.

Цены на подержанные Tesla в Украине

Напомним, сегодня на украинском вторичном авторынке за Tesla Model Y просят на 20% меньше, чем в прошлом, а за Model S — почти на 28%.

Таким образом, можно найти Model S первых выпусков на ходу по цене от 15 тыс. долларов, а гораздо более новую Model 3 — от 20 тыс. долларов. В прошлом году минимальная стоимость таких электрокаров была на 10 тыс. долларов выше.