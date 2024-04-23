Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Почему Илон Маск снова снижает цены на Tesla в Европе, Китае и США arrow

Почему Илон Маск снова снижает цены на Tesla в Европе, Китае и США

23 апреля 2024 22:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Tesla снизила цены на авто в Европе, Китае и США — Илон Маск жалуется на спрос
Электрокары Tesla. Фото: tesla.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Tesla снова снизила цены на свои электромобили на главных авторынках мира. За последнее время это уже не первый подобный шаг компании, пытающейся спасти объемы продаж авто.

Об этом сообщил Укравтопром.

Читайте также:

Как снизились цены в мире

"Цены на Tesla должны часто меняться, чтобы соответствовать производству и спросу", — прокомментировал ситуацию гендиректор компании Илон Маск на X.

  • В Германии цена на заднеприводную Model 3 упала с 42 990 евро до 40 990 евро.
  • В США цены на автомобили Model Y, Model X и Model S опустилась на 2000 долларов.
  • Стартовая цена обновленной модели Model 3 в Китае снизилась на 14 000 юаней до 231 900 юаней (32 000 долларов).

Также Tesla опустила цену на программное обеспечение Full Self Driving на треть до 8000 долларов.

Почему Tesla вынуждена снижать цены

Компания Илона Маска находится в затруднительном положении. Китайские конкуренты BYD и Xiaomi выпускают более дешевые и привлекательные варианты, сокращая долю Tesla в Китае до менее 7%.

А часть компании на рынке США в прошлом году впервые опустилась ниже 50%. Соответственно сокращается и доходность.

Новичок Xiaomi представил автомобиль стоимостью 29 900 долларов за базовую модель, а авто BYD вообще стоят до 10 000 долларов.

Цены на подержанные Tesla в Украине

Напомним, сегодня на украинском вторичном авторынке за Tesla Model Y просят на 20% меньше, чем в прошлом, а за Model S — почти на 28%.

Таким образом, можно найти Model S первых выпусков на ходу по цене от 15 тыс. долларов, а гораздо более новую Model 3 — от 20 тыс. долларов. В прошлом году минимальная стоимость таких электрокаров была на 10 тыс. долларов выше.

Илон Маск
Tesla
электрокары
цены
продажа авто
електромобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри