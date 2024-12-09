Назван самый надежный кроссовер Mercedes 2025 года

2025 Мерседес-бенз GLE. Фото: edmunds.com

Как ни прискорбно, но автомобили премиум-класса Mercedes обычно получают оценки за надежность в диапазоне от низких до средних, в частности от известных агентств JD Power и Consumer Reports. Впрочем, кроссовер 2025 года модельного года смог преодолеть эту неприятную традицию.

Об этом написал Top Speed.

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Высокая надежность

В рейтинге JD Power Mercedes-Benz GLE 2025 получил 80 баллов из 100 возможных за его надежность и качество, что сделало его новым кроссовером Mercedes с самым высоким рейтингом на рынке.

Несмотря на то, что GLE-класс не так высоко оценен как Porsche Cayenne или Rivian R1T, он значительно дешевле. GLE 2025 стартует от 63 000 долларов, Porsche от 84 700 долларов, а Rivian от 71 700 долларов.

Комплектации и цены на 2025 Mercedes-Benz

Модель предлагается в семи комплектациях, каждая из которых отличается мощностью двигателя.

GLE 350 — 63 000 долларов.

GLE 350 4Matic — 65 500 долларов.

GLE 450e — 72 250 долларов

GLE 450 4Matic — 72 500 долларов.

GLE 53 — 90 350 долларов.

GLE 580 4Matic — 90 350 долларов.

AMG GLE 63 S — 131 950 долларов.

Возможности комплектаций

Все модели 2025 года оснащены мягким гибридом, за исключением 450e. Все комплектации кроме базовой 350 имеют стандартный полный привод, а 350 — стандартный задний привод.

Новая система полного привода 4Matic может автоматически передавать с нуля до 100% крутящего момента двигателя на переднюю или заднюю ось. Многодисковое сцепление, расположенное в раздаточной коробке, может изменять распределение крутящего момента в зависимости от условий движения. Это отличная функция для преодоления неблагоприятных погодных условий и бездорожья.

Ранее эксперты назвали самый доступный автомобиль, который может развивать более 320 км/ч. Также писали о самых дорогих моделях Mercedes-Benz в истории бренда.